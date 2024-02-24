Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2104
Acho que o número de negócios não precisa de ser contado aqui. Basta subtrair o spread e a comissão de cada comércio. É assim que as coisas são:
Não é assim que funciona, tens de contar de qualquer maneira.
Sim, o teu é mais correcto.
Não) o seu é mais correcto!
Porque o negócio que foi aberto "antes" (a abertura não caiu no nosso vector)
significa que a comissão foi retirada "mais cedo". mas não no vector actual
mas estes são pequenos detalhes...
Do que se trata?
Aprimorando os cérebros dos jovens com suas fantasias esquizóides e falsas conclusões.
Isto são realmente triviais, excepto por duas coisas. A primeira é a velocidade de execução:
A segunda é 15 vezes mais rápida. E se ela estiver envolvida numa função de fitness que é chamada dezenas de milhares de vezes, perderemos muito tempo.
Segundo ponto. Tudo está bem se tivermos duas condições Comprar/Vender/ Mas como regra geral, o TS gera três sinais - Comprar/Vender/Reter (1, -1, 0). E então a segunda variante não funciona. E a primeira variante com uma ligeira modificação
A primeira variante mostrará o resultado correto (embora lento), e a segunda considerará a saída da posição como um negócio, o que é errado.
Eu concordo completamente...Existem formas de treinar redes ou florestas com função de aptidão?
A função fitness calcula o valor do critério de optimização durante o processo de optimização. Não tem nada a ver com o treino de modelos.
precisamos de poupar o catbust multiclasse na metaq para adicionar "no trading".
a gama de estratégias irá aumentar
Adicionei um novo cálculo de balanço e função de comissão à função fitness...
Acho que o algoritmo está agora a tentar minimizar o número de negócios para salvar a comissão... como resultado, menos negócios resultam em menos experiência...
Aqui estão os gráficos, você pode ver claramente que quando há poucos ofícios, o aprendizado não funciona...
cinza é TRAIN 1500 pips
o preto é o TESTE 500 pontos
Este tinha poucos negócios, o algo não aprendeu nada, é de muito baixa frequência...
É divertido conhecer os pontos de entrada com 2 dias de antecedência ))
Mas provavelmente é melhor reciclar o tempo todo, ainda não sei como testar tudo.