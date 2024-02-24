Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3374
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Há algum tempo, foi publicado um artigo no qual se argumentava que os NS não são suficientemente bons para dados tabulares, com os quais lidamos, e são mais adequados para imagens e análise de texto.
Isso sempre pareceu óbvio, embora dificilmente possa ser provado formalmente.
Recentemente, vi essa afirmação em um livro didático do SHAD sobre MO, onde também foi dito (sem confirmação) que as redes profundas modernas funcionam em dados tabulares de forma não pior do que o bousting de árvores.
Então, se os dados forem gravados em uma tabela, eles se tornarão tabulares?)
Então, se você colocar os dados em uma tabela, eles se tornarão tabulares?)
Na verdade, trata-se de "ouvi um sino, não sei onde ele está".
100% das maravilhas da dupla tradução e das convenções de nomenclatura relativamente antigas.
Originalmente, tratava-se mais de dados tabulados (memorizados, pré-calculados, conhecidos antecipadamente). Tabular e tabulado são frequentemente confundidos.
Inicialmente, trata-se dos dados brutos. Eles são imediatamente tabulares ou nunca são tabulares :)
uma tabela é uma forma de representação visual. Não mais do que isso.
e, inicialmente, sobre nada, "lembro-me de ter lido ou ouvido em algum lugar".
Nenhum botão para responder a uma mensagem em um telefone. As redes neurais têm um desempenho pior em dados inicialmente tabulares. É só uma questão de pegar o jeito.
Dados inicialmente tabulares:
X; Y ; H ; S ; V ;
Inicialmente, dados tabulares:
X; Y ; H ; S ; V ;
Inicialmente, é uma matriz de pixels, os dados não são tabulares, mas homogêneos. Isso é bom para o NS. É aqui que ele supera o bousting.
Dados discretos apresentados em uma tabela.
Não é uma T.O.?
Então estou diretamente perdido... o que são dados tabulares/não tabulares..... tabular é uma métrica linear e a dependência de Y exclusivamente de X? então sim, não funciona de forma alguma, não existem tais animais na natureza.