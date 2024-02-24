Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3374

Novo comentário
 
СанСаныч Фоменко #:

Há algum tempo, foi publicado um artigo no qual se argumentava que os NS não são suficientemente bons para dados tabulares, com os quais lidamos, e são mais adequados para imagens e análise de texto.


Isso sempre pareceu óbvio, embora dificilmente possa ser provado formalmente.

Recentemente, vi essa afirmação em um livro didático do SHAD sobre MO, onde também foi dito (sem confirmação) que as redes profundas modernas funcionam em dados tabulares de forma não pior do que o bousting de árvores.

[Excluído]  
Então, se os dados forem gravados em uma tabela, eles se tornarão tabulares?)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Então, se os dados forem gravados em uma tabela, eles se tornarão tabulares?)
Se eles puderem ser gravados em uma tabela, mas não puderem ser gravados em uma matriz)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Então, se você colocar os dados em uma tabela, eles se tornarão tabulares?)

Na verdade, trata-se de "ouvi um sino, não sei onde ele está".

100% das maravilhas da dupla tradução e das convenções de nomenclatura relativamente antigas.

Originalmente, tratava-se mais de dados tabulados (memorizados, pré-calculados, conhecidos antecipadamente). Tabular e tabulado são frequentemente confundidos.

[Excluído]  
Inicialmente, trata-se dos dados brutos. Eles são imediatamente tabulares ou nunca são tabulares :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Inicialmente, trata-se dos dados brutos. Eles são imediatamente tabulares ou nunca são tabulares :)

uma tabela é uma forma de representação visual. Não mais do que isso.

e, inicialmente, sobre nada, "lembro-me de ter lido ou ouvido em algum lugar".

[Excluído]  
Nenhum botão para responder a uma mensagem em um telefone. As redes neurais têm um desempenho pior em dados inicialmente tabulares. É algo que você precisa pegar o jeito.

Ah, o botão agora aparece quando você clica em uma mensagem.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Nenhum botão para responder a uma mensagem em um telefone. As redes neurais têm um desempenho pior em dados inicialmente tabulares. É só uma questão de pegar o jeito.

Ah, o botão agora aparece quando você clica em uma mensagem.

Dados inicialmente tabulares:

X; Y ; H ; S ; V ;

[Excluído]  
Maxim Kuznetsov #:

Inicialmente, dados tabulares:

X; Y ; H ; S ; V ;

Inicialmente uma matriz de pixels, os dados não são tabulares, mas homogêneos. Para o NS, isso é bom. É aqui que ele supera o bousting.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Inicialmente, é uma matriz de pixels, os dados não são tabulares, mas homogêneos. Isso é bom para o NS. É aqui que ele supera o bousting.

Dados discretos apresentados em uma tabela.

Não é uma T.O.?

Então estou diretamente perdido... o que são dados tabulares/não tabulares..... tabular é uma métrica linear e a dependência de Y exclusivamente de X? então sim, não funciona de forma alguma, não existem tais animais na natureza.

1...336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381...3399
Novo comentário