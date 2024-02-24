Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3346
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A peculiaridade é que, mesmo sem conhecer o spread real, uma parte dos negócios cai quando você o aumenta artificialmente no testador.
Quanto mais o spread aumenta, a mesma quantidade de redução da expectativa da matriz. Não entendi o problema com o spread.
O NHITS e o lightGBM também têm RMS mais baixo que o TimeGPT em dados diários e horários. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622
Você já experimentou o Conformal Prediction ?
https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420
https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series
Quanto mais o spread aumenta, mais a expectativa da matriz diminui. Não entendo o problema da dispersão.
Se houver um modelo que funcione em condições de estufa. Eu gostaria de adaptá-lo a qualquer corretora com qualquer spread. Parece mais fácil colocar um spread maior na marcação das negociações e treiná-lo novamente, mas isso não ajuda. Ele se recusa a dar lucro com um spread maior na saída.
Portanto, em condições de estufa, a expectativa é de baixa esteira. Exatamente onde está o alfa.
Vamos substituir a palavra modelo por scalper. Digamos que ele seja realmente lucrativo em algumas cotações. O alfa está em baixa expectativa.
Tornamos as cotações piores. Treinamos o scalper para que ele fique OOS. Porque o alfa é destruído. Durante o treinamento, também pode haver milhares de negócios. Mas não há alfa - condenado.
ZY Por que lucrar com cotações ruins, quando já existe tudo para lucrar com as boas?
Portanto, em condições de estufa, a matriz de expectativa é baixa. Exatamente onde está o alfa.
Vamos substituir a palavra modelo por scalper. Digamos que ele seja realmente lucrativo em algumas cotações. O alfa está em uma expectativa baixa.
Tornamos as cotações piores. Treinamos o scalper para que ele fique OOS. Porque o alfa é destruído. Durante o treinamento, também pode haver milhares de negociações. Mas não há alfa - condenado.
ZY Por que lucrar com cotações ruins quando tudo já está pronto para lucrar com as boas?
Custos de negociação - slippage, liquidez, comissão, swap. O spread é o valor (não escrevi a diferença de propósito) entre a oferta de compra e a oferta de venda no momento.
Da meia-noite à 1h da manhã, o spread mínimo do EURGBP é dezenas de vezes maior do que o spread máximo antes da meia-noite.
E, para alguns cambistas, essa é a hora mais saborosa do dia.
Custos de negociação - slippage, liquidez, comissão, swap. Spread é o valor (não escrevi a diferença de propósito) entre a oferta de compra e a oferta de venda no momento.
Da meia-noite à 1h da manhã, o spread mínimo do EURGBP é dezenas de vezes maior do que o spread máximo antes da meia-noite.
E, para alguns cambistas, essa é a hora mais saborosa do dia.
Ainda negociamos o padrão - spread - outros custos
Nenhum dos meus TSs em qualquer lugar da lógica (mesmo indiretamente) usa o valor do spread. Não sou o único.
O motivo pelo qual os dados brutos na forma de dois preços de compra/venda são convertidos em preço/spread e, em seguida, se procura alfa no preço é um mistério para mim.
Falar sobre spread, timeframes e candlesticks japoneses é quase a mesma coisa.
"Hello World!" no campo da compreensão dos dados de origem - para escrever um script que mostrará o lucro máximo possível no intervalo histórico.
Se você não tiver isso, então não está claro o que está fazendo.