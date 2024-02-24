Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2447
Que tipo de cogumelos você come?
Não vai funcionar.
se cavar um pouco mais fundo, pode funcionar.
se cavar um pouco mais fundo, pode funcionar.
Confira esta entrada. Estão a ser feitas observações bastante realistas!
Por exemplo
Fourier/Wavelet
O meu método
Se eu "vejo" melhor que os outros, posso encontrar alguma coisa?
Para procurar padrões, você deve primeiro dominar pelo menos as formas mais básicas de transformação de dados...
O cérebro fá-lo sem pensar, mas o algoritmo tem de o fazer.
================
Um, um padrão, mas quantos graus de liberdade, eu nem sequer removi a tendência, rodei-a etc.....
Agora você entende como é estúpido alimentar a AMO com os últimos n valores e esperar por um milagre?
Embora o faça, arrependo-me, porque é a forma mais fácil, e não precisa de pensar, e o resultado é previsível...
Pontos bastante realistas sendo feitos!
Divorciado. "Vendedor de tartes" -- relógio das 19:30 -- é disso que ele está a falar de si mesmo.
Bem, o disparate chamado "mercado eficiente" - ele não sabe de todo o que se trata. Ele não entende que essa falácia (a teoria do "mercado eficiente") é, em si mesma, um instrumento de suborno. Ele falhou em compreendê-lo.