Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2447

Novo comentário
 
elibrarius:

Que tipo de cogumelos você come?

Qualquer pulso num conjunto grande irá criar fenómenos de ondas. A modulação é aplicável.
 
mytarmailS:

Não vai funcionar.

se cavar um pouco mais fundo, pode funcionar.

 
Rorschach:

se cavar um pouco mais fundo, pode funcionar.

Por exemplo
 

Confira esta entrada. Estão a ser feitas observações bastante realistas!


 
mytarmailS #:
Por exemplo

Fourier/Wavelet


O meu método

Se eu "vejo" melhor que os outros, posso encontrar alguma coisa?

 
Rorschach #:

Fourier/Wavelet


O meu método

Se eu "vejo" melhor que os outros, posso encontrar alguma coisa?

Eu acho que não, porque para um bom salário é preciso ver o futuro, ou pelo menos sua probabilidade com alta probabilidade de sucesso. Caso contrário, mesmo que você tenha um olgaritmo super alisante, ele é de pouca utilidade :-(.
 
Rorschach #:

Fourier/Wavelet

O meu método

Se eu "vejo" melhor que os outros, posso encontrar alguma coisa?

Não. Não importa como você "olha" para os espectros, não há repetibilidade nos movimentos de preços subsequentes após o padrão atual, espectral ou não. Portanto, devemos ou complicar o padrão, por exemplo para aumentar o seu tamanho e enfrentar a "maldição da dimensionalidade" (leia wiki) ou resolver o problema da invariância do TF, ou seja, ser capaz de transformar os dados de modo a obter o mesmo padrão tanto em dias úteis como em minutos, o sinal de dor pode ser útil aqui a propósito...
Há muitas outras maneiras, vou tudo ao mesmo tempo.
 
A análise de agrupamento de volumes é uma dessas formas. Os dados sobre M1 e D1 são os mesmos, ou melhor, os padrões. E isto torna esta análise vantajosa....
 

Para procurar padrões, você deve primeiro dominar pelo menos as formas mais básicas de transformação de dados...

O cérebro fá-lo sem pensar, mas o algoritmo tem de o fazer.

================

Um, um padrão, mas quantos graus de liberdade, eu nem sequer removi a tendência, rodei-a etc.....

Agora você entende como é estúpido alimentar a AMO com os últimos n valores e esperar por um milagre?

Embora o faça, arrependo-me, porque é a forma mais fácil, e não precisa de pensar, e o resultado é previsível...

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes #:

Confira esta entrada. Pontos bastante realistas sendo feitos!


Divorciado. "Vendedor de tartes" -- relógio das 19:30 -- é disso que ele está a falar de si mesmo.

Bem, o disparate chamado "mercado eficiente" - ele não sabe de todo o que se trata. Ele não entende que essa falácia (a teoria do "mercado eficiente") é, em si mesma, um instrumento de suborno. Ele falhou em compreendê-lo.

1...244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454...3399
Novo comentário