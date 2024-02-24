Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2383
não há download do terminal?
obrigado
Teste em 10 anos de citações de M5 ... Eles devem esconder o terminal deles antes que eles criem problemas para o orçamento familiar.
Vital, precisa de ajuda?)
Não, a última vez que otimizei foi em 2015, nessa época eu tinha pouca experiência e não estava particularmente consciente do auto-engano. E tudo isto estava no mt4, agora é engraçado que eu otimizei no mt4.
Encontrei uma maneira de gerar tais regras que funcionam tanto na bandeja como no teste, finalmente MLEEP....
omeu corretor, a minha bandeja e o meu teste
O SEU corretor Os SEUS dados e teste em 9 anos passa!!!
Graal encontrado!!!!!!!
O engraçado é que amanhã, cerca de um mês, estarei fora do fórum, sem sorte (quero partilhar, mas sem tempo, quando puder escrever o que fazer e como o fazer...
Para uma negociação confortável, você precisa fazer 200-400 destas regras(ou patrenov se você quiser)
Para entender a escala, meu fraco laptop pode minar 5-8 regras por dia.
Não pode fazer o download do terminal?
Experimentei-o uma vez, alguns dias)))) Depende do corretor, e eu honestamente não tive um download de 10 anos no 4k. Apenas 5 ou 6 anos.
Para negociar confortavelmente você precisa extrair 200-400 destas regras(ou clientes se você quiser).
Volte) as regras precisam de mais múltiplos. Embora lhe mostre o caminho certo para começar)
Só através do conselheiro. Em modo de carrapatos reais. Eu tenho algumas tentativas. Não é conveniente, mas posso usar qualquer formato de saída que eu quiser.
Em idéia, deve-se armazenar todas as carraças na base de dados e periodicamente carregar novas lá, mas por enquanto eu não posso...).
Não sei se é verdade ou não, mas tenho a certeza que são).
Só através de um conselheiro. Em modo de carrapatos reais. De várias tentativas. Não é conveniente, mas eu posso criar qualquer formato de saída necessário.
Sim, e MA com grande média ajuda. Embora às vezes saia dos limites, mas esperar e tudo funciona.
Em teoria, a necessidade de bases de dados normais de minutos a partir de metaquotas amadureceu há muito tempo, pelo menos uma vez por ano actualizada. Não é assim tão caro).
Pessoas diferentes em geral têm sempre muitos problemas pessoais não resolvidos, não necessariamente para os partilhar )
Eu queria partilhar sobre as metáforas. Eles poderiam ter tornado o serviço mais leal aos clientes).
Sim, e o Mestrado com mais média ajuda. Embora às vezes saia dos limites, mas espera e funciona.
As 4 não se desenvolveram por muito tempo, você deve saber.