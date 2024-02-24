Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2383

Maxim Dmitrievsky:

não há download do terminal?

obrigado

Vitaly Muzichenko:

Teste em 10 anos de citações de M5 ... Eles devem esconder o terminal deles antes que eles criem problemas para o orçamento familiar.

Oh, merda... Especialista, vá otimizar o estocástico
 
Vital, precisas de ajuda?)
 
Fast235:
Vital, precisa de ajuda?)

Não, a última vez que otimizei foi em 2015, nessa época eu tinha pouca experiência e não estava particularmente consciente do auto-engano. E tudo isto estava no mt4, agora é engraçado que eu otimizei no mt4.

 
Maxim Dmitrievsky:

Encontrei uma maneira de gerar tais regras que funcionam tanto na bandeja como no teste, finalmente MLEEP....

omeu corretor, a minha bandeja e o meu teste



O SEU corretor Os SEUS dados e teste em 9 anos passa!!!

Graal encontrado!!!!!!!

O engraçado é que amanhã, cerca de um mês, estarei fora do fórum, sem sorte (quero partilhar, mas sem tempo, quando puder escrever o que fazer e como o fazer...


Para uma negociação confortável, você precisa fazer 200-400 destas regras(ou patrenov se você quiser)

Para entender a escala, meu fraco laptop pode minar 5-8 regras por dia.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não pode fazer o download do terminal?

Experimentei-o uma vez, alguns dias)))) Depende do corretor, e eu honestamente não tive um download de 10 anos no 4k. Apenas 5 ou 6 anos.

 
mytarmailS:


Para negociar confortavelmente você precisa extrair 200-400 destas regras(ou clientes se você quiser).

Para lhe dar uma ideia da escala, o meu fraco portátil pode minar 5-8 regras num dia.

Volte) as regras precisam de mais múltiplos. Embora lhe mostre o caminho certo para começar)

 
Valeriy Yastremskiy:

Experimentei-o uma vez, alguns dias)))) Depende do corretor, e honestamente não consegui apanhar 10 anos com um download de 4k a partir de metaquotas. Apenas 5 ou 6 anos.

Só através do conselheiro. Em modo de carrapatos reais. Eu tenho algumas tentativas. Não é conveniente, mas posso usar qualquer formato de saída que eu quiser.

Em idéia, deve-se armazenar todas as carraças na base de dados e periodicamente carregar novas lá, mas por enquanto eu não posso...).

Valeriy Yastremskiy:

Experimentei-o uma vez, alguns dias)))) Depende do corretor, e honestamente não consegui apanhar 10 anos com um download de 4k a partir de metaquotas. Apenas 5 ou 6 anos.

Não sei se é verdade ou não, mas tenho a certeza que são).

 
Aleksey Nikolayev:

Só através de um conselheiro. Em modo de carrapatos reais. De várias tentativas. Não é conveniente, mas eu posso criar qualquer formato de saída necessário.

Em idéia, todos os ticks devem ser armazenados no banco de dados e os novos devem ser baixados periodicamente lá, mas até agora eu não posso...).

Sim, e MA com grande média ajuda. Embora às vezes saia dos limites, mas esperar e tudo funciona.

Em teoria, a necessidade de bases de dados normais de minutos a partir de metaquotas amadureceu há muito tempo, pelo menos uma vez por ano actualizada. Não é assim tão caro).

Maxim Dmitrievsky:

Pessoas diferentes em geral têm sempre muitos problemas pessoais não resolvidos, não necessariamente para os partilhar )

Eu queria partilhar sobre as metáforas. Eles poderiam ter tornado o serviço mais leal aos clientes).

Valeriy Yastremskiy:

Sim, e o Mestrado com mais média ajuda. Embora às vezes saia dos limites, mas espera e funciona.

Em teoria, a necessidade de bases normais de minutos a partir de meta-cotações está há muito ultrapassada, pelo menos uma vez por ano actualizada. Não é tão caro).

Eu sobre o metakvotov queria partilhar. Eles já poderiam tornar o serviço mais leal aos clientes).

As 4 não se desenvolveram por muito tempo, você deve saber.

