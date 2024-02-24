Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1604

Dmitry:

Ah, então estamos a falar da diferença de desempenho da rede no treino e no teste?

É certo que há uma perda - não há como contorná-la.

Existem dois testes, interno, quando uma parte do conjunto de dados é selecionada para verificação, geralmente 0,2 e externo, quando apenas uma peça é tomada que o neuro não viu. Os resultados do segundo são o mercado real, se não, significa que há um erro em algum lugar.
 
Tenho que decepcioná-lo, mas na verdade o seu "teste a testar" faz parte de uma amostra ensinável.

 
Dimitri:
Desembucha
Eu não vou. Estou pronto para salvar alguém que agora está batendo a cabeça contra a parede tentando resolver um problema em particular. Eu já passei por isso, e a informação que te vou dar pode poupar-te um mês de vaguear no escuro.
 
Muito bem, desembucha o teu "info".

 
Dimitri:

Muito bem, desembucha o teu "info".

Apenas especulação para o público está no canal Telegrama, você pode rastrear o histórico do trabalho lá. Aqui eu gostaria de ser específico.
 
OK, desembucha o feijão.

 
Renat Fatkhullin:

Já alguém usou os scripts python incorporados e a biblioteca Metatrader5 para Python?

Até agora, funciona muito rápido. Vou ligá-lo à base de dados, verei mais tarde.

 
Eugene Boa tarde, muito obrigado, pelo menos pelo fato de você ser um praticante e não mais um idiota, do qual há 95%.... O que você faz(teste em uma "terceira" amostra) em termos de GMDH é chamado de "critério de potência preditiva"http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune.

Vamos lembrar que as primeiras publicações sobre a GMDH começaram em algum lugar a partir de 1960 aquelas idéias de "seu know-how " com o testena "terceira" amostra já tem 60 anos de idade)))

Mas quero notar que a abordagem nunca envelhece, por isso recomendo vivamente a leitura das obrasde A.G. I vakhnenko...

Por exemplo, a regressão do MSUA apenas zomba da regressão do moderno algoritmo da floresta aleatória e de todo o tipo de impulsionamentos...


Agora sobre os links no Telegrama... Não encontrei lá nada além de sinais, mas é interessante ler sua abordagem e sua maneira de pensar, Dmitry diz corretamente que se deve publicar aqui, embora de uma forma abertamente grosseira...

JPrediction usa o método de argumento de grupo de Ivakhnenko. Reshetov Yu. mencionou-o mais do que uma vez... O método em si é demorado em termos de horas de máquina porque sacode os dados completamente e não requer amostras grandes para se adequar às realidades atuais.

Quem não acredita em mim deixa-os verificar :-)

