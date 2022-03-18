falha de download de robos
2022.03.17 18:24:11.607 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts (www.mql5.com:443 receive response failed [12152])
2022.03.17 18:51:28.992 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts (www.mql5.com:443 receive response failed [12152])
2022.03.17 18:51:27.836 MQL5 Market product [79054] not found in the database
- Versão do servidor em Opener
- product not found in the database
- What is Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts (www.mql5.com:443 send request failed [12002])
Heleonan Oliveira:
Tenha seu Internet Explorer ou Edge sempre atualizados na última versão.
E, estar logado corretamente na parte da Comunidade:
