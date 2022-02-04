META TRADER 5 NÃO POSSUI CAMPO 'SINAIS'
amznet2:
Olá
Por favor me ajudem!
Meu meta trader não possui o campo sinais no rodapé do programa, sendo assim não consigo alugar sinais, alguém sabe me dizer o que fazer?
Desde já agradeço.
Bom dia!
Acessa Ferramentas >> Opções >> aba Comunidade, habilita a opção Sinais e reinicia o MT5.
existe no menu superior um simbolo que parece ondas de rádio ao redor de uma bolinha, só clicar que abre.
Ou senao, procure pelo sinal aqui no site do mql5 e digite o nome do sinal lá na lupa de pesquisa da plataforma localizada na parte superior direita.
;) espero te ajudado.
até mais.
Pablo Jaguanharo Carvalho Pinheiro #:Eu cliquei na lupa e digitei o nome do sinal, e apareceu fui na parte de sinais só que quando Clico no nome não acontece nada, e depois cliquei no símbolo que parece ondas de rádio, abre o site más na página de eu enviar o sinal e não de contratar, eu procurei pelo sinal no site e quando Clico em alugar sinal abre um pop up informando que vai abrir o meta trader 5, realmente abre na tela inicial, más nada acontece, já não sei mais o que fazer.
amznet2 #:Como assinar num sinal - Sinais de negociação e reprodução de transações - Ajuda para o MetaTrader 5
Eu cliquei na lupa e digitei o nome do sinal, e apareceu fui na parte de sinais só que quando Clico no nome não acontece nada, e depois cliquei no símbolo que parece ondas de rádio, abre o site más na página de eu enviar o sinal e não de contratar, eu procurei pelo sinal no site e quando Clico em alugar sinal abre um pop up informando que vai abrir o meta trader 5, realmente abre na tela inicial, más nada acontece, já não sei mais o que fazer.
Como assinar num sinal - Sinais de negociação e reprodução de transações - Ajuda para o MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
Para copiar as operações do provedor para sua conta, assine um sinal. Poderá ser cobrada uma taxa mensal. Para efetuar uma...
