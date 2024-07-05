WDO$, WDO$D e WDO$N igual no MINI índice o que USAR e ONDE?
Pessoal vamos lá?? Ou ninguém sabe assim como eu??
Pessoal vamos lá?? Ou ninguém sabe assim como eu??
Olá Marcos, encontrei essa resposta dada pelo Malacarne sobre as séries contínuas, de uma olhada no link talvez possa te ajudar em algo.
Pessoal a XP RESPONDEU, segue descrição.
Os códigos citados se referem a serie perpetua do contrato de mini dólar rolados de acordo com a liquidez ($).
O que diferencia cada um dos três códigos citados e forma como o ajuste e calculado para cada um deles:
WDO$ -> o ajuste e proporcional
WDO$N -> sem ajuste
WDO$D -> ajuste pela diferença
Segue tabela comparativa e anexo paper explicando a importância de cada um dos métodos.
|
Método
|
Detalhe
|
Nossa avaliação
|
Sem ajuste (@N e $N)
|
A série não é ajustada na rolagem, assim passamos a ter gaps nos dias da rolagem que podem introduzir lucros e perdas irreais em estratégias que carreguem posições por mais de um dia, quando ocorre a rolagem. Como preserva os valores passados exatamente como ocorreram é o mais indicado para análise intraday.
|
É indicado para o backtest de estratégias que operem no intraday, ou para timeframes maiores desde que se leve em consideração os as perdas e ganhos fictícios criados pelos gaps das rolagens.
|
Ajuste do passado pela diferença de valor
(@D e $D)
|
A série passada é ajustada aplicando a diferença entre os preços de fechamento na data de rolagem. A diferença absoluta entre os valores das séries passadas é mantida, os valores continuam alinhados aos ticks, mas ao aplicarmos diferenças absolutas sobre as séries passadas, corremos o risco de chegar a valores negativos, principalmente no longo prazo.
|
É indicado para o backtest de estratégias que operem em timeframes maiores que um dia.
|
Ajuste do passado de forma proporcional
(@ e $)
|
A série passada é ajustada aplicando a multiplicação por um fator que expressa a relação entre os preços de fechamento das séries no dia da rolagem da série contínua. As relações proporcionais entre os valores passados é mantida, porém a diferença absoluta é escalada pelo fator de multiplicação. Este método altera os valores passados para fora do tick do ativo, mas evita que ocorram valores negativos que podem gerar problemas para indicadores técnicos e escala logarítmica.
|
É indicado para indicadores / análise gráfica.
Para parar de gerar erros no backtest temos duas alternativas: arredondar os pontos para o tick (o que estraga a proporcionalidade) ou mudar o valor do tick para aceitar negócios aos preços proporcionais (que achamos melhor, mas que gera negócios fora do tick ao longo do backtest)
foi exatamente aquilo que te expliquei... contratos contínuos terminados em "D" não alteraram o tick size. Essa é a maior vantagem dos contratos por diferença, sendo sua gigantesca desvantagem, a possibilidade de existência de preços negativos em seu histórico. Entretanto, na época da definição dos tipos de contratos contínuos, lembro de ter defendido a existência desse contrato, com o argumento (que ainda sustento) de que, para a existência de preços negativos, seria necessário que a série contínua fosse extremamente longa, algo como 15 a 20 anos, ou mais. Como nós temos dados históricos datando de 2008 pra cá, acredito que essa série dificilmente apresentará preços negativos por uns bons anos ainda pela frente.
Por isso mesmo ainda mantenho minha preferência explícita pelas séries contínuas por diferença "D".
Hoje (18/06/2015) é um daqueles dias que só ocorrem a cada 2 meses... dia de rolagem de contrato futuro de índice na BM&FBovespa. Portanto, dia IDEAL pra quem quer analisar e aprender as principais diferenças entre as séries contínuas. A imagem abaixo demonstra duas médias móveis simples, uma de 10 e outra de 20 períodos, plotadas sobre o gráfico de uma hora das 6 principais séries contínuas. Vale a pena estudar as principais diferenças entre todas as séries disponíveis para entender as vantagens e desvantagens de cada uma.
