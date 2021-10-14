Alterar todos os time frames!

Novo comentário
 
Ola a todos tenho um duvida sobre o programa, se e possivel alterar todos os grafico (timeframe) dirente de uma so vez?
 
Italo Levi:
Ola a todos tenho um duvida sobre o programa, se e possivel alterar todos os grafico (timeframe) dirente de uma so vez?

É sim, acredito que o jeito mais fácil pra fazer isso seria fazer um script que verifica a quantidade de gráficos abertos, verifica o id do primeiro gráfico e aí com um loop for, passa por todos os gráficos e altera o timeframe de cada um.

 
Italo Levi:
Ola a todos tenho um duvida sobre o programa, se e possivel alterar todos os grafico (timeframe) dirente de uma so vez?

Vc deve achar algo em mercado.

 
Italo Levi:
Ola a todos tenho um duvida sobre o programa, se e possivel alterar todos os grafico (timeframe) dirente de uma so vez?

Você pode gravar várias vresões de seus gráficos e Salvar um PROFILE para cada TF.


Depois, é só trocar de PROFILE, para alterar o TF de todos...

;)



Novo comentário