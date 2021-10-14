Alterar todos os time frames!
Ola a todos tenho um duvida sobre o programa, se e possivel alterar todos os grafico (timeframe) dirente de uma so vez?
Italo Levi:
Ola a todos tenho um duvida sobre o programa, se e possivel alterar todos os grafico (timeframe) dirente de uma so vez?
Ola a todos tenho um duvida sobre o programa, se e possivel alterar todos os grafico (timeframe) dirente de uma so vez?
É sim, acredito que o jeito mais fácil pra fazer isso seria fazer um script que verifica a quantidade de gráficos abertos, verifica o id do primeiro gráfico e aí com um loop for, passa por todos os gráficos e altera o timeframe de cada um.
Italo Levi:
Ola a todos tenho um duvida sobre o programa, se e possivel alterar todos os grafico (timeframe) dirente de uma so vez?
Ola a todos tenho um duvida sobre o programa, se e possivel alterar todos os grafico (timeframe) dirente de uma so vez?
Vc deve achar algo em mercado.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se