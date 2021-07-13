Testador de Estratégia não está funcionando direito | Strategy Teste not working good
Olá pessoal, tudo bem? Eu possuo um robô que opera mini índice e hoje foi quase impossível fazer testes no testador, o testador simplesmente para e não continua os testes. Alguém está passando por isso hoje ou já passou por isso??
. . .
Bom dia!
O MetaTrader vai acumulando inúmeros arquivos de testes anteriores nas pastas:
Terminal > ... > Tester > cache (*.tst | *.opt)
Terminal > ... > Tester > logs (*.log)
Terminal > ... > MQL5 > Profiles > Tester (*.ini | *.set)
Isso vai deixando o Testador de Estratégias cada vez mais lento. Então, constantemente, eu limpo essas pastas. Veja se é esse o seu problema . . .
Obs.: Pode escrever apenas em português nessa seção do fórum. Para postar na seção inglesa, altere o idioma no canto superior direito da sua tela . . .
Bom dia Vinicius, obrigado pelas dicas, eu limpei essas pastas mas mesmo assim o meu testador não está funcionando. O problema em si não é a lentidão, o testador abre começa a rodar mas trava a execução e não continua mais.
Você testou com outros EAs / ativos?
Qual a versão do seu MT5 (build)?
Versão 5.00 build 2985. Ontem eu testei e nem mudando os ativos e os EAs funcionava, agora funcionou com outros EAs. O estranho é que o testador simplesmente para, e o mesmo EA eu utilizo na conta demo e funciona perfeitamente. Vou descrever um pouco melhor o EA:
Funções:
Pegar dados do ativo atual e de outro ativo passado por parâmetro
Obter dados de X candles e realizar alguns cálculos para saber momento de entrada
Todas essas funções estão funcionando na conta demo, somente no testador ele para do nada, não gera nenhuma mensagem de erro no diário, só para.
Sem o código, só podemos especular, mas acho que o problema pode ser com o EA. Faz o seguinte:
- Atualize seu MT5 para a última versão (beta):
- Se não resolver, execute a depuração do seu código . . .
Boa sorte!
Ok, muito obrigado pela ajuda!
Hi guys, everything good? I have an EA that operates WIN and today it was almost impossible to do test on Strategy Tester, the tester just stops and doesn't continue. Is anyone going through this today or have they already?