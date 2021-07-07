Erro RetCode 10039 em conta netting utilizando VPS | Error RetCode 10039 in hedging system with VPS
Olá pessoal será que alguém pode me ajudar? Tenho um EA que opera WIN e está funcionando certinho, abre e fecha a posição normal, porém de vez em quando, ele não consegue fechar a posição e retorna o erro RetCode: 10039. Eu vi que esse erro pode acontecer quando utiliza-se conta hedging, porém eu estou utilizando conta netting com VPS. Será que a VPS pode ter algo a ver com esse erro, alguém já passou por isso?
Bom dia!
O motivo da ocorrência desse erro está bem explicado na documentação:
Caso você não consiga identificar o problema no código, poste, pelo menos, as rotinas de encerramento de posições e onde (em que condições) são chamadas e, talvez, alguém consiga ajudar . . .
Quanto mais informações (telas logs, códigos, . . .), maior a probabilidade de conseguir ajuda . . .
Bom dia.
Infelizmente não tenho uma solução para te ajudar. Mas sim, já aconteceu comigo. Uma única vez e do nada. Também pela VPS. A diferença é que no meu caso a posição foi fechada com sucesso, para logo na sequência receber o código 10039 informando que a operação não tinha sido encerrada, mas na realidade ela tinha sido encerrada sim. Chequei todo o código e não encontrei nada que eu pudesse modificar. Como é um robô que utilizo só pra mim mesmo, encarei a ocorrência como um 'bug' da VPS (posso estar falando bobagem) e toquei a vida.
