Supertrend indicador com robo
Como posso transformar este indicador em um robo? Eu tou a começar a mexer com estes indicadores e ainda nao percebo muito sobre o assunto, se alguem me poder ajudar agradeço.
Bear FX:Download livre da biblioteca 'Módulo de sinais de negociação baseado no indicador SuperTrend' por 'GODZILLA' para MetaTrader 5 no CodeBase MQL5, 2014.01.14
Módulo de sinais de negociação baseado no indicador SuperTrend
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. Os pontos coloridos do indicador SuperTrend indicam um sinal de entrada no mercado.
Peço desculpa estar a fazer perguntas constantemente, mas como sou iniciante ainda entendo pouco disto. Já fiz o download dos três arquivos através do link "Download como ZIP", espero ter feito corretamente as coisas. Mas agora nao sei como instalar ou colocar os arquivos nas pastas certas. Se me pudesse ajudar agradecia. Ou então fornecer-me um link com um tutorial que me possa ajudar a proceder a instalação do robo.
Para descobrir a pasta do seu MT5: abra o MT5, acesse Arquivo >> Abrir Pasta de Dados . . .
Salve os arquivos nas pastas correspondentes que ficam dentro da pasta MQL5 (apenas a pasta mySignals vai precisar ser criada, as outras já existem) . . .
Fonte para estudos:
Assessores de negócios e indicadores personalizados - Trading algorítmico, robôs comerciais - Ajuda para o MetaTrader 5
Entre os programas para trading automático, existem basicamente duas grandes categorias: robôs de negociação e...
Muito obrigado pela ajuda, ajudou muito mesmo.
Como é q eu altero a alavancagem no robo?
Este robo tem um problema, é q ele nao abre ordem de compra ou venda quando dá sinal de compra ou venda. Ele abre venda quando a tendencia é de venda, e nao abre uma unica so vez, abre varias vezes. Nao existe um robo com este indicador que abra compra/venda mediante só o sinal de compra/venda? Nao sei se me consegui fazer explicar corretamente.
Pesquise no CodeBase deste site.
Se não encontrar nada do seu agrado, você mesmo pode programar, ou ,contratar alguém para desenvolver a sua estratégia:
Aplicativos de negociação para o MetaTrader 5 por encomenda
O maior serviço freelance com desenvolvedores de aplicativos MQL5
