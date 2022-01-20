Trailing Stop original

Olá,  tem como habilitar o Trailing Stop do sistema via código?
Não quero programar um trailing novo, apenas informar nos parâmetros da ordem ou mesmo da posição que ligue o trailing existente na plataforma com um valor especificado. 
Busquei se existente esse parâmetro nas propriedades de ordens ou da posição mas não localizei a forma de passar esse parâmetro. 
 

Ola Diony, tudo bem?

Minha recomendação é você criar um Script ou um Expert Advisor..


busque por bibliotecas disponíveis no codebase, ja vai ter alguns códigos prontos

 
Eu sei que estou ressuscitando um post velho, mas acho que o que ele queria saber tem a ver com esse artigo: https://www.mql5.com/pt/articles/134, que explica como colocar um trailing stop manualmente.
Como criar o seu próprio limite móvel
Como criar o seu próprio limite móvel
  • www.mql5.com
De qualquer forma, o amigo da pergunta inicial tem razão. por que programar se é uma função nativa do sistema? Penso que é uma bola fora do MQL5
 
Nao eh nao, se tu for ler o manual vai estar dito la que o stop loss automatico so vai mexer a cada 10 segundos, se tu quiser fazer um que a cada tick mexe precisa implementar ou pagar alguem que saiba implementar.
 
Olá Ricardo,

não encontrei em lugar nenhum isso.  Onde está está escrito no manual que o trailing stop se move a cada 10 segundos?  

 
Fala Ricardo boa tarde, tudo bem?

https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/trading/general_concept

Princípios gerais - Operações comerciais - Ajuda para o MetaTrader 5
Princípios gerais - Operações comerciais - Ajuda para o MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Olá!


