Trailing Stop original

Ola Diony, tudo bem?
Minha recomendação é você criar um Script ou um Expert Advisor..
Abs,
Olá, tem como habilitar o Trailing Stop do sistema via código?
busque por bibliotecas disponíveis no codebase, ja vai ter alguns códigos prontos
De qualquer forma, o amigo da pergunta inicial tem razão. por que programar se é uma função nativa do sistema? Penso que é uma bola fora do MQL5
Nao eh nao, se tu for ler o manual vai estar dito la que o stop loss automatico so vai mexer a cada 10 segundos, se tu quiser fazer um que a cada tick mexe precisa implementar ou pagar alguem que saiba implementar.
Olá Ricardo,
não encontrei em lugar nenhum isso. Onde está está escrito no manual que o trailing stop se move a cada 10 segundos?
Fala Ricardo boa tarde, tudo bem?
Pode mostrar onde está este trecho? Eu sinceramente deu uma procurada aqui e não vi nada similar.
https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/trading/general_conceptLembrando que o trecho eh referente a implementacao do que pode ser instalado clicando com o botao direito do mouse e nao ha um implementado por um desenvolvedor.
Olá!
Gostaria de saber se tem como colocar o tempo do time frame na tela, é muito ruim sem saber quanto tempo tem a operação e quanto tempo falta para acabar, se alguém souber me ajude por favor...Agradeço.
