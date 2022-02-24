Escala vertical parou de evoluir após atualização do MT5
Após uma atualização do MT5, a escala vertical não se movimenta conforme a movimentação das linhas. Na verdade, metade do gráfico para cima elas se movimentam e mate para baixo, elas se mantém estáticas. Como resolver isso? Já desinstalei e reinstalei e o problema persiste.
Boa tarde.
Selecione o gráfico que está apresentando esse problema, pressione F8 e compare as configurações da guia Comum com as da imagem abaixo:
- www.mql5.com
Oi, Vinicius. Agradeço sua ajuda. Realmente as opções "Deslocar Gráfico" e "Auto Rolagem do Gráfico" não estavam selecionadas. Eu as selecionei, porém não resolveu o problema.
Renata, e essas outras opções Fixar escala uma a uma, Fixar escala e Pontos de escala por barra estão todas desmarcadas?
... E veja também em Ferramentas >> Opções, guia Gráficos:
Olá! A linha vertical (que mostra o preço do gráfico) sumiu da minha tela. Alguém sabe me explicar como faço para que reapareça o preço?
Após uma atualização do MT5, a escala vertical não se movimenta conforme a movimentação das linhas. Na verdade, metade do gráfico para cima elas se movimentam e mate para baixo, elas se mantém estáticas. Como resolver isso? Já desinstalei e reinstalei e o problema persiste.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Após uma atualização do MT5, a escala vertical não se movimenta conforme a movimentação das linhas. Na verdade, metade do gráfico para cima elas se movimentam e mate para baixo, elas se mantém estáticas. Como resolver isso? Já desinstalei e reinstalei e o problema persiste.