Escala vertical parou de evoluir após atualização do MT5

Após uma atualização do MT5, a escala vertical não se movimenta conforme a movimentação das linhas. Na verdade, metade do gráfico para cima elas se movimentam e mate para baixo, elas se mantém estáticas. Como resolver isso? Já desinstalei e reinstalei e o problema persiste.

 
renatanehme:

Boa tarde.


Selecione o gráfico que está apresentando esse problema, pressione F8 e compare as configurações da guia Comum com as da imagem abaixo:


 
Oi, Vinicius. Agradeço sua ajuda. Realmente as opções "Deslocar Gráfico" e "Auto Rolagem do Gráfico" não estavam selecionadas. Eu as selecionei, porém não resolveu o problema. 
renatanehme:
Renata, e essas outras opções Fixar escala uma a uma, Fixar escala e Pontos de escala por barra estão todas desmarcadas?



... E veja também em Ferramentas >> Opções, guia Gráficos:


 
Olá! A linha vertical (que mostra o preço do gráfico) sumiu da minha tela. Alguém sabe me explicar como faço para que reapareça o preço?
 
luizfelipeks #:
Aperte F8 e ligue as Linhas de preço
 
renatanehme:

Recomendo que você coloque um print da tela, não consegui entender.
