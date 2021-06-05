Testador de Estratégia lento na exibição
Bom dia.
Não sei se é a melhor solução, mas eu limpo as pastas Tester > cache e Tester > logs.
Vinicius, valeu pela dica
Funcionou parcialmente, continua lento, não como antes, ainda demora uns 10 segundos para apresentar na primeira vez.
Diferente da Caixa de Ferramentas (CTRL+T) que apresenta instantaneamente em qualquer momento.
Vamos ver se com o passar do tempo volta a ficar com mais demora na apresentação do Testador de Estratégias.
Olá Anderson,
você usa o OnTimer() no EA? Eventos time curtos costumam dar um LAG no testador de EA.
Rogério,
Não utilizo a chamada do evento OnTimer().
O que é lento é a exibição da janela abaixo, depois que eu solicito com CTRL+R ou pelo menu, ela demora em torno de 1 minuto ou mais para aparecer, e o MT5 fica interrompido nesse interim.
Boa noite.
Veja também os comentários #9 e #22 desse tópico do fórum russo, onde é sugerida a limpeza de outras pastas.
- 2021.02.25
- www.mql5.com
Depois da ultima atualização tambem notei, lentidão em varios precessos, principalmente no testador, está lento demais, otimização que eu fazia em 4 horas agora ta demorando 40 horas, acho que é algum tipo de boicote do desenvolvedor.
Bom dia.
Quando peço para abrir o Testador de Estratégia pela primeira vez, tanto pelo Menu quanto pela tecla de atalho CTRL+R, a exibição demora mais de 2 minutos. O Metatrader exibe a "ampulheta" dando a impressão que está travado.
Já reinstalei o Metatrader, o problema é resolvido temporariamente, mas depois de algum tempo a lentidão volta a acontecer.
Versão instalada em meu computador: 5.00 build 2783 (12 feb 2021)
Alguém já passou por isso? Como resolver?
Obrigado!