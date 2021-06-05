Testador de Estratégia lento na exibição

Bom dia.

Quando peço para abrir o Testador de Estratégia pela primeira vez, tanto pelo Menu quanto pela tecla de atalho CTRL+R, a exibição demora mais de 2 minutos. O Metatrader exibe  a "ampulheta" dando a impressão que está travado.

Já reinstalei o Metatrader, o problema é resolvido temporariamente, mas depois de algum tempo a lentidão volta a acontecer.

Versão instalada em meu computador: 5.00 build 2783 (12 feb 2021)

Alguém já passou por isso? Como resolver?

Obrigado!

 
Bom dia.


Não sei se é a melhor solução, mas eu limpo as pastas Tester > cacheTester > logs.

 
Não sei se é a melhor solução, mas eu limpo as pastas Tester > cacheTester > logs.

Vinicius, valeu pela dica


Funcionou parcialmente, continua lento, não como antes, ainda demora uns 10 segundos para apresentar na primeira vez.

Diferente da Caixa de  Ferramentas (CTRL+T) que apresenta instantaneamente em qualquer momento.


Vamos ver se com o passar do tempo volta a ficar com mais demora na apresentação do Testador de Estratégias.

 
Olá Anderson,

você usa o OnTimer() no EA?  Eventos time curtos costumam dar um LAG no testador de EA.

 
você usa o OnTimer() no EA?  Eventos time curtos costumam dar um LAG no testador de EA.

Rogério,  

Não utilizo a chamada do evento OnTimer().

O que é lento é a exibição da janela abaixo, depois que eu solicito com CTRL+R ou pelo menu, ela demora em torno de 1 minuto ou mais para aparecer, e o MT5 fica interrompido nesse interim.



 

Boa noite.


Veja também os comentários #9 e #22 desse tópico do fórum russo, onde é sugerida a limpeza de outras pastas.

Depois da ultima atualização tambem notei, lentidão em varios precessos, principalmente no testador, está lento demais, otimização que eu fazia em 4 horas agora ta demorando 40 horas, acho que é algum tipo de boicote do desenvolvedor.

