Alguém sabe como ver preço dos níveis de Fibonacci?
Para criar um indicador preciso saber em qual preço estão cada um dos níveis de fibonacci. Eu procurei um monte na documentação, mas não achei nenhuma função para isso.
Fala Gabriel...
...Tudo Bem? Para ver o "preço" nos níveis de Fibo adicione na descrição o código $%$
Espero ter ajudado.
Obrigado pela resposta, porém o que eu estou procurando é saber na linguagem MQL5 qual é o preço de cada nível.
Exemplo: se eu quiser saber a distância de preco do nível x até o nível y (preço do x - preço do y) e então fazer um Print do calculo. Como colocar isso na proogramação.
Podes usar https://www.mql5.com/pt/docs/objects/objectgetdouble
int objectsTotal = ObjectsTotal(0); //0 para janela atual for (int i = 0; i < objectsTotal; i++) { string objectName = ObjectName(0, i); if (StringFind(objectName, "Fibo", 0) != -1) { //pesquisa objetos que contenham parte do nome "Fibo" // Considerando que tenhas configurado 6 níveis de preço no objeto Fibo double fibo_0 = ObjectGetDouble(0, objectName, OBJPROP_PRICE, 0); double fibo_23_6 = ObjectGetDouble(0, objectName, OBJPROP_PRICE, 1); double fibo_38_2 = ObjectGetDouble(0, objectName, OBJPROP_PRICE, 2); double fibo_50_0 = ObjectGetDouble(0, objectName, OBJPROP_PRICE, 3); double fibo_61_8 = ObjectGetDouble(0, objectName, OBJPROP_PRICE, 4); double fibo_100 = ObjectGetDouble(0, objectName, OBJPROP_PRICE, 5); }A pairtir daí podes fazer os cálculos que quiseres
