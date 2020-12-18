Mudar timeframe no OnInit

Bom dia.


Alguém saberia como alterar o tempo do gráfico ? A intenção é que o robô só opere em M15.

 
Lucas Belkys Carvalho Goncalves:

so criar uma variável const que armazena o período e usar ela para toda a validação/utilização...

 
Jonathan Pereira:

so criar uma variável const que armazena o período e usar ela para toda a validação/utilização...

Não tem como mudar o gráfico automaticamente?

 
Lucas Belkys Carvalho Goncalves:

Sim existe, na sessão de Operações de Gráficos  vc encontra, mas isso não garante que o seu algoritmo funcione 100%, pois nada impede o usuário de ir lá e mudar.

Logo por uma "trava" interna seria a melhor saída.


 

