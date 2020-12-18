Mudar timeframe no OnInit
Lucas Belkys Carvalho Goncalves:
Sim existe, na sessão de Operações de Gráficos vc encontra, mas isso não garante que o seu algoritmo funcione 100%, pois nada impede o usuário de ir lá e mudar.
Logo por uma "trava" interna seria a melhor saída.
Bom dia.
Alguém saberia como alterar o tempo do gráfico ? A intenção é que o robô só opere em M15.