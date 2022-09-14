Criar lista do tipo CArrayList<T> com os dados de minha classe
Tente fazer isso com um arrayObject, outra observação é, por questões de boas práticas não defina um atributo (variável) como public.
#include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <Object.mqh> CArrayObj array_list; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { for(int i = 0; i < 5; i++) { //adiciona o objeto CPessoa ao array CPessoa *p=new CPessoa("Nome " + i,"Sobrenome " + i, i * 2 + 1); array_list.Add(p); } for(int i=0; i<array_list.Total(); i++) { CPessoa *p=array_list.At(i); delete p; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CPessoa : public CObject { private: string nome; string sobrenome; int idade; public: CPessoa(string nome, string sobrenome, int idade); ~CPessoa(void) {}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CPessoa::CPessoa(string nome,string sobrenome,int idade) { CPessoa::nome=nome; CPessoa::sobrenome=sobrenome; CPessoa::idade=idade; } //+------------------------------------------------------------------+
Primeiramente agradeco pela ajuda; Irei testar e adaptar ao meu cenário. Com relacao as variaveis, concordo com sua observacao, mas como esse era somente para fins de aprendizado, deixei tudo como public.
Ah ok Nelson, é mais uma observação para as pessoas que não conhecem POO e que se baseiam em nossas respostas, inicialmente quando vi seu código imaginei que seu nível era mais avançado, e desconfio que vc é um JAVEIRO, rsrsrsrsrs...
Abraços.
Funcionou perfeitamente, entretanto o modelo que vc indicou não é o mais adequando para a minha necessidade. Fiz algumas alterações no código e ficou da seguinte maneira:
#include <Generic\ArrayList.mqh> class CPerson { public: string name; int age; CPerson(void) {}; ~CPerson(void) {}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //cria a lista generica CArrayList<CPerson*> list = new CArrayList<CPerson*>(); CPerson *person; CPerson *personOutput; for(int i = 0; i < 20; i++) { //inicializa person = new CPerson(); //atribui valores os atributos da classe person.name = "Fulano_" + i; person.age = i * i; // adiciona o objeto na lista list.Add(person); } //percorre todos os daos da lista for(int i = 0; i < list.Count(); i++) { //cria uma classe temporaria personOutput = new CPerson(); // adiciona os dados da lista na list.TryGetValue(i,personOutput); // imprime os dados da lista PrintFormat("Name => %s, Age => %d", personOutput.name, personOutput.age); //destroi o obj delete personOutput; } //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Saída:
Não sei se é a forma mais correta, porem funcionou. Caso tiver dicas ou recomendações para esse modelo, estou aberto a ideias.
A titulo de curiosidade eu fui comparar e pelo menos pra mim não há diferença, ou não entendi o seu obejtivo.
Deixei a classe simples que nem no seu exemplo e o resultado é exatamente o mesmo, porem tem duas diferenças, uma positiva e outra negativa.
-Positiva: O arraylist se mostrou ligeiramente mais rápido, mas de uma forma muito sutil.
ArrayList
ArrayObj
-Negativo : fica objeto preso na memoria como mostra a imagem abaixo. Num cenário com milhares de registros isso levaria a um consumo de memória exagerado. Tentei algumas formas e não obtive sucesso em remover, ainda estou analisando para entender se há a possibilidade de liberar a memoria.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Generic\ArrayList.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <Object.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CPerson { public: string name; int age; CPerson(void) {}; ~CPerson(void) {}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CPessoa : public CObject { public: CPessoa(void) {}; ~CPessoa(void) {}; string m_nome; int m_idade; }; CArrayObj array_obj; CArrayList<CPerson*> list; CPerson *person; CPerson *personOutput; CPessoa *p; ulong start=0,time=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { Print("ArrayObj Inicio"); start=GetMicrosecondCount(); for(int i = 0; i < 20; i++) { //adiciona o objeto CPessoa ao array p=new CPessoa(); p.m_nome = "Fulano_" + i; p.m_idade = i * i; array_obj.Add(p); } for(int i=0; i<array_obj.Total(); i++) { p=array_obj.At(i); PrintFormat("Name => %s, Age => %d", p.m_nome, p.m_idade); delete p; } time=GetMicrosecondCount()-start; Print("Time (MicroSecond): ",time); Print("ArrayObj fim"); Print("ArrayList Inicio"); start=0; start=GetMicrosecondCount(); for(int i = 0; i < 20; i++) { //inicializa person = new CPerson(); //atribui valores os atributos da classe person.name = "Fulano_" + i; person.age = i * i; // adiciona o objeto na lista list.Add(person); } //percorre todos os daos da lista for(int i = 0; i < list.Count(); i++) { //cria uma classe temporaria personOutput = new CPerson(); // adiciona os dados da lista na list.TryGetValue(i,personOutput); // imprime os dados da lista PrintFormat("Name => %s, Age => %d", personOutput.name, personOutput.age); //destroi o obj delete personOutput; } time=GetMicrosecondCount()-start; Print("Time (MicroSecond): ",time); Print("ArrayList fim"); }
Saida ArrayObj:
Saida ArrayList:
CPessoa *p
CArrayList<CPerson*> list = new CArrayList<CPerson*>();
Estou tentando implementar uma lista CArrayListcom alguns dados do tipo CPessoa porem não esta funcionando da maneira correta. O que pode está errado na minha implementacao?