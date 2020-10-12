Regras do fórum
Sr. Moderador,
segundo as regras do fórum não há nenhum impedimento em citar um problema que ocorre em uma corretora, financeira ou banco. O que não é permitido fomentar discussão negativas.
Segue link oficial das regras do fórum.
pois é....
É que tudo neste Brasil de corretoras meia-boquetas, tudo tende para discussões negativas porque sempre levamos NABA....
Recentemente levantamos esse ponto e eu me propus a entender junto a administração se era permitido.
Abaixo a resposta.
Eu entendo que não é permitido falar sobre as corretoras...concordo com isso? talvez não...mas não sou eu quem dito as regras...
De certa forma eu concordo, o nosso fórum já tem o nível baixíssimo e se isso fosse permitido não seria mais do que um poço de lamentações.
O que eu mais vejo são pessoas perguntando coisas TOTALMENTE aleatórias, outras postando códigos que pegaram em algum lugar e pedindo alteração.
E outro ponto, conforme a própria regra do fórum.
- As discussões negativas sobre qualquer banco, corretoras, de outras empresas ou instituições financeiras estão proibidas. Estas postagens estão sujeitas à remoção
Não há como ter qualquer discussão sobre uma corretora que não tenha um lado negativo.
Eu não removo a mensagem apenas edito o nome da corretora.
E já falando de outras plataformas...
Se ela não cuidar do mercado Brasileiro, e sou fanático por necessidade do MQL5, mas quando plataformas como Tradingview (PineScript) ou NinjaTrader começarem a operar no Brasil de forma responsável e com performance, haverá uma debandada de desenvolvedores do MQL5 para elas...
O mercado é e sempre será Cruel...
Adapt or Die...
;)
#FicaORecado
Recentemente levantamos esse ponto e eu me propus a entender junto a administração se era permitido.
Abaixo a resposta.
Eu entendo que não é permitido falar sobre as corretoras...concordo com isso? talvez não...mas não sou eu quem dito as regras...
De certa forma eu concordo, o nosso fórum já tem o nível baixíssimo e se isso fosse permitido não seria mais do que um poço de lamentações.
O que eu mais vejo são pessoas perguntando coisas TOTALMENTE aleatórias, outras postando códigos que pegaram em algum lugar e pedindo alteração.
E outro ponto, conforme a própria regra do fórum.
- As discussões negativas sobre qualquer banco, corretoras, de outras empresas ou instituições financeiras estão proibidas. Estas postagens estão sujeitas à remoção
Não há como ter qualquer discussão sobre uma corretora que não tenha um lado negativo.
Eu não removo a mensagem apenas edito o nome da corretora.
Concordo completamente com você @Jonathan Pereira ... Não queria estar em sua pele...
É por isso que, e não é por rebeldia, mas por querer realmente saber QUAL CURSO/CORRETORA joga literalmente dezenas de incautos operando o MT5 cegamente...
Isto é inadmissível!
Os Moderadores estão cansados, os "Gurus" estão cansados, todos estamos cansados das mesmas ladainhas, onde o Fulano SEQUER se dá ao trrabalho de fazer uma busca prévia antes de fazer a pergunta no Fórum...
Sem contar depois os Leechers que "PRECISAM" do código urgente e de GRAÇA, senão vai falir...
É por essas e outras que quase ninguém mais participa do Fórum hoje...
;)
Pois é...mas eu tenho uma teoria, a grande maioria das pessoas são simplesmente preguiçosas, não querem ler, não querem estudar.
Eu cheguei por essas bandas em 2016 e nunca fiz uma pergunta pois tudo tem resposta ESCANCARADA, basta meio neurônio que acha a resposta.
Logico que as vezes algumas duvidas com relação a linguagem e logica é aceitável, mas não vejo isso. O que vejo são pessoas que não sabem nem 1% do que é o mercado querendo ser programadores de robôs, convenhamos né, para se programar algo, o mínimo que se espera é o domínio da regra de negocio, BASICO da área de desenvolvimento.
E isso não se aplica só ao Meta Trader, quantas pessoas não acham que vão conseguir comprar o croissant, o cafezinho ou a ração do cachorro (rsrsrsrsrs) apenas com um clique?
Se fosse fácil assim não haveria miséria no mundo né.
Então para finalizar, não acho que as CORRETORAS tenham culpa pelo nível, mas sim os próprios usuários, que sequer se esforçam...
E só para dar mais contexto...
Eu propus, há mais de 2 anos atrás para a Metaquotes, um Suporte PAGO, onde desenvolvedores e usuários Sérios teriam um acesso privilegiado ao Staff da Metaquotes, etc...
Resultado...?
Grilos...
zzzzz....
Bom dia.
Conclusão, uma pergunta do tipo, quais corretoras no Brasil dispõe o MT5 como plataforma de negociação, teremos como resposta;
R. Temos as seguintes corretoras [EDITADO], [EDITADO], [EDITADO], [EDITADO] e [EDITADO].
....
É o tipo de pergunta que não precisa ser feita no fórum ne? dois minutos de google se resolve, ou ate mesmo acessando o site da corretora.
Acho que há um certo exagero da sua parte com relação a isso.
Todas as mensagens editadas estavam correlacionadas a algum tipo de problema.
Ao invés de ficarmos debatendo isso aqui nesse tópico, pq não criamos um tópico realmente educacional? como os de 2012/2013/14 ? Não vejo nada sendo agregado nesse tipo de assunto.
Amigo Jonathan, bom dia,
Adoro suas postagens, mas sou "minoria".
Estamos em novos tempos, povo quer assistir video no youtube, ou insta, mas não quer ler mais nada. Povo ficou preguiçoso para leitura.
E isso vem ocorrendo visivelmente. Fui eu procurar outro dia uma coisa e fiquei impressionado que apareceu mais videos no youtube na minha pesquisa que texto. Videos de :20 segundos, 30, ou seja, que facilmente seria explicado com duas linhas de textos no máximo.
Então essa nova geração youtube são exatamente os preguiçosos que entram aqui e não leem nada. Se montarmos tópicos educacionais além de repetitivos vai ter gente postando bem abaixo do tópico perguntas exatamente do que está explicando no próprio tópico.
Eu particularmente acho que essa enxurrada de gente totalmente despreparadas (grande parte de infelizmente pessoas que perderam seus empregos e estão desesperados por fontes alternativas de rendas) estão causando uma degradação do fórum com dezenas de perguntas vazias todos os dias e que ao longo do tempo vai ter tanto "lixo" no fórum que até para usar o Pesquisar será complicado.
A minha sugestão é que houvesse algum filtro para os usuários postarem, alguma coisa, não sei exatamente o que. Eu participo de um outro fórum de bikes que, uma vez cadastrado, você pode usar o Pesquisar, pode olhar todas as postagens, grupos, etc. Mas você só fica habilitado a postar qualquer coisa após 15 dias de cadastro. Pra que isso? Pra evitar que gente nem se dê o trabalho de pesquisar e já saia postando perguntas que já foram respondidas no fórum. Então se o cabra é apenas um "aventureiro" que quer saber qual é a melhor loja para comprar uma bike ele vai, se cadastra mas obrigatoriamente vai precisar usar o Pesquisar. E 15 dias ele tem tempo para ou correr ou aprender que precisará estudar para entender o negócio. Por fim o cabra que só se cadastrou para fazer uma pergunta não vai poluir, pois ele vai acabar usando o Pesquisar e vai embora e adeus. E os que ficam são os que realmente estão interessados, então esse ai teve tempo de Pesquisar e formular dúvidas que realmente não achou no fórum.
Outra coisa isso é sugestão minha mas não vi ainda em lugar algum: Por que uma pessoa pode simplesmente se cadastrar, fazer várias perguntas todo dia do tipo "- como faço para usar o metRa tAder para inveZtir na BoUsa?" ... e esse cabra pode diariamente postar quantas mensagens quiser. Tá errado isso, é uma pessoa que não está preparada nem mesmo para usar um fórum muito menos um fórum técnico. Tem que existir limites de postagens. O cabra se cadastrou não pode sair fazendo um monte de postagens. Precisa haver algo tipo um score. Até 1 mês só pode postar 1x, até 2 meses até 5 postagens, até 6 meses 20 postagens, e por ai vai. Publico Brasileiro é diferente do público Russo, não dá para usar uma regra "genérica", brasileiro é complicado, quer atalhos, coisa fácil, muita gente degrada o fórum com poluição de postagens que não vão ajudar nem a ele e nem os outros que realmente querem utilizar o fórum.
