EA Book de Ofertas

Vc pode ter duas instâncias do Metatrader rodando na mesma máquina, uma na conta demo e outra na conta real. Bota o seu EA rodando na demo e roda um segundo EA na conta real só pra executar as ordens.
No EA da conta demo vc roda o seu algoritmo normalmente, mas, em vez de enviar a ordem vc envia uma mensagem pro EA que esta na conta real e ele que envia a ordem.
Com as duas instâncias MT5 rodando na mesma máquina, vc pode enviar essas mensagens por sockets ou por named pipes. O delay adicional de comunicação entre os dois EA's vai ser de microssegundos, desprezível em comparação ao delay entre as informações do book que vc está recebendo e o status real do book lá na B3, que é da ordem de dezenas de milissegundos.
Em tempo: já pesquisou outras corretoras? Há tempos atrás a Terra tinha book de 64 linhas na conta real, não sei se ainda tem.
Pois é, fiquei sabendo dessa informação e dei uma ligada no suporte da terra e me passaram que são 32 linhas, achei estranho porque eu tinha visto uma propaganda deles a um tempo atrás falando sobre 64 linhas, na XP/Modal/Clear são 32 linhas também.
De qualquer forma vou ver oque melhor se encaixa aqui, muito obrigado pela ajuda!
Ultimamente o Terra tem enfrentado vários "outages"... Infraestrutura custa dinheiro... Inclusive obrigando-os a começar a cobrar pela plataforma.
Não os critico, nada mais justo... Sempre usei as contas deles com Books de 16 níveis (COMPRA/VENDA).
Mas, querer operar Book via MT5, ou Tape Reading no mercado de hoje, me diga e me convença o que realmente é: "...maravilhosamente bem..."
Porque te digo, já operei TR no passado, e hoje, SETEMBRO de 2020, operar TR deve estar sendo o Inferno na Terra...
Duvido até que você esteja conseguindo colocar o SL no lugar certo sem levar uma violinada do mercado...
E fica a questão de reflexão... Quem acredita em Book hoje? Onde o Spoofing é nítido e institucionalizado, apesar de ser proibido, porém nunca punido?
Boa tarde, ao entrar no MT5 da XP hoje eu verifiquei que está com 64 linhas nas contas demo e conta real, estou confuso agora.
Pois é, mas ele não é manipulado em 100% do tempo.
Se você utilizar ele com mais alguma ferramenta vai se sair bem.
Olá,
Desenvolvi uma aplicação para o mini indice/indice da B3 que utiliza o Book de Ofertas, após programar tudo certinho e configurar tudo por um longo período, deixei algumas semanas rodando em conta demo e funcionou maravilhosamente bem.
O problema que quando fui adicionar o EA a conta real, tive a infeliz surpresa de que o Book da conta real tem apenas 32 linhas (16 compradores e 16 vendedores) e o Book das contas demo tem 64 (32 compradores e 32 vendedores).
A questão é que as 64 linhas seriam de suma importancia, ao entrar em contato com as corretoras solicitando auxilio, as mesmas informaram que é dessa forma para melhorar o processamento e desempenho.
Alguém já passou por isso e tem alguma ideia do que pode ser feito?
Eu pensei em colocar o EA para fazer a análise na conta demo e uma "gambiarra" para que as operações sejam realizadas em uma conta real, mas provavelmente isso iria gerar uma delay absurdo.
Desde já agradeço a atenção de todos!