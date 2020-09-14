Dica para quem tem duvidas de programação - página 2
Não faz sentido a sua resposta... qual foi a sua pergunta?
Ou, passe o link do Fórum em Russo ou em Inglês, onde sua pergunta foi respondida...
Vamos aprender com nossos próprios erros...
"Pedro & Lucas"?
Pode ser?
Não sei onde não encontrou sentido na minha resposta pois respondi exatamente tudo o que foi pontuado pelo Jonathan, nem mais nem menos, se você não viu sentido na minha resposta só lamento.
A pergunta era sobre alguns erros que estava dando na hora de compilar, por causa de um alerta que havia acrescentado ao código de um indicador, coloquei inclusive em destaque a parte do código onde tinha o alerta e onde estava dando os erros, para facilitar caso alguém quisesse me ajudar.
Não vou colocar links externos aqui, pois não sei se isso é permitido e se esta dentro das politicas de conduta dos membros do fórum, pois apesar de os fóruns português/inglês/russo fazerem parte da mesma comunidade MQL5 trata-se de fóruns distintos em que não necessariamente tem uma ligação direta entre um ou outro, mas caso tenha interesse e só ir la que a pergunta com as respostas ainda esta disponível para ajudar caso alguém tenha o mesmo problema que o meu.
Olá, sou novo na programação do MQL porém velho programador rsrsrs
Não sei se é local certo para a pergunta abaixo, caso não for, peço desculpas. É que não acho um canal de suporte de programação.
Estou desenvolvendo um indicador para um amigo e encontrei uma dúvida: Na rotina abaixo criada no OnCalculate() não da erro (não aciona o Alert())
porém quando vou ler a posição de power[i] aparece zero. Ou seja, a impressão é que não tem dados.
double power[];
int powerHandle = iMACD(_Symbol,_Period,power_fast,power_slow,power_gatilho,PRICE_CLOSE);
CopyBuffer(powerHandle,0,0,rates_total,power);
if(powerHandle==INVALID_HANDLE)
{
Alert(" Failed to get handle of MACD Power indicator");
return(0);
}
for(int =0;int<rates_total;i++)
{
double p=power[i];
}
Alguém poderia me ajudar?
Ola, acho que seria mais adequado colocar a sua pergunta na parte de "Indicadores Técnicos" do fórum, assim a sua pergunta teria uma visibilidade maior. Infelizmente sou iniciante por aqui e não consigo lhe ajudar, mas caso ninguém responda a sua pergunta leia a dica no inicio deste tópico que provavelmente terá o seu problema resolvido.
Ola, acho que seria mais adequado colocar a sua pergunta na parte de "Indicadores Técnicos" do fórum, assim a sua pergunta teria uma visibilidade maior. Infelizmente sou iniciante por aqui e não consigo lhe ajudar, mas caso ninguém responda a sua pergunta leia a dica no inicio deste tópico que provavelmente terá o seu problema resolvido.
Pedro, farei isso. Obrigado.
Leia as regras do Fórum, use o formato "Código-fonte" para postar seu código:
Sem o código completo será dificil analisar o que está errado...Não dá [ra imaginar onde estas linhas estão no código completo...
;)
Ola, vou dar uma dica para quem, assim como eu, cansa de fazer perguntas aqui no fórum em português e ninguém aparecer para te ajudar e ALGUNS dos que respondem ainda o fazem com grosserias, parecendo que aqui ALGUMAS pessoas estão mais interessadas em vender algum serviço ou inflar o seu ego do que efetivamente ajudar o próximo. Quando tiverem alguma pergunta relacionada a indicadores e/ou programação nem percam tempo colocando aqui neste fórum, façam a pergunta no fórum em inglês e/ou no fórum russo. Se vocês assim como eu também tem dificuldades com idiomas estrangeiros usem o google tradutor ou a aba "Traduzir para" do próprio fórum.
Alguns dias atras coloquei uma duvida aqui, que provavelmente para quem entende de programação seria simples mas pra mim que sou iniciante não, e ninguém apareceu para me ajudar e o pior de tudo é que ainda me mandaram mensagem no privado se oferecendo para ajudar em troca de pagamento, no mesmo dia também coloquei a mesma duvida no fórum em inglês e no fórum russo e diversas pessoas nos dois fóruns me ajudaram e finalmente sanaram a minha duvida e solucionei o meu problema, problema esse que como imaginei era bem simples mesmo, e o melhor de tudo me ajudaram gratuitamente.
Uma vez vi uma pergunta relacionada a setups e falaram que o fórum aqui tiram duvidas técnicas e não de setups, e quando é feito perguntas técnicas, ninguém responde ou manda fazer uma cotação na área de freelance. Me desculpe mas perguntas simples do dia a dia do mercado não precisaria de fórum, pra isso existe o google para pesquisar, já não posso dizer a mesma coisa de duvidas mais técnicas onde muitas as vezes a ajuda de alguém mais experiente ajuda muito mais do que uma simples pesquisa na internet.
Ola Cibele, tudo bem? Você deveria detalhar um pouco mais a sua duvida. Você colocou o seu dinheiro onde? Na corretora? Quem ficou de ligar pra você? Alguém do suporte da corretora? Caso seja, você deve entrar em contato diretamente com a corretora, pois aqui é mais voltado ao suporte da plataforma.