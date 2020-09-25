Erros [EDITADO]
Bom dia Pessoal, alguem poderia tentar me dar uma ajuda, estou tendo seguinte problema.
Rodando o mesmo EA com todos os parâmetros iguais, mesmo indicador, tudo exatamente igual, na XP e na Modal, Acontece que envia ordens de entrada diferentes na [EDITADO] , Enquanto na [EDITADO] envia Compra, na [EDITADO] envia Venda.
Alguém teria ideia de qual seria o problema?
sds,
Nilson
Isso ocorre diariamente e frequentemente com meus clientes, seja [EDITADO] , [EDITADO] , [EDITADO] , [EDITADO] , etc... nenhum bate exatamente igual com o outro, mesmo EA, mesmo setup, mesma VPS, só muda a corretora e a região que cada um reside. É ruim, mas por enquanto é uma realidade sabe lá Deus até quando.
Bom dia,
veja no gráfico abaixo a barra de fechamento das 18:00 do mini índice, isso pode provocar uma leve distorção nos indicadores do seu EA, fazendo com que o EA se comporte forma diferente. Entretanto, essa distorção se corrige nas barras seguintes, de modo que os EA(s), após a primeiras barras , tem que apresentar o mesmo comportamento. Outra questão são as séries históricas de nomes iguais porém com especificações diferentes que também causam comportamento diferente.
Fora esses dois pontos, sugiro depurar o EA colocando os PRINTs nos pontos de controle/condições para identificar o problema.
