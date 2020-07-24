Saldo no Metatrader - Corretora Rico
você deve, mais uma vez entrar em contato com o seu corretor
Denis, agradeço sua informação mas segundo a Rico isso não procede. Até cheguei a analisar a quantidade de sinais que existem pela corretora Rico no market e não encontrei ninguém oferecendo sinal por lá. Encontrei da Terra, XP e Modal. Talvez esse seja um motivo das pessoas não terem sinais na Rico... (ACHO!)
Você tem conta lá e conseguiu fazer isso funcionar de fato? Se sim, qual foi o caminho?
Desculpe "stressar" o caminho mas já tentei falar com a Rico e até o momento não funcionou. Apenas como exemplo: tenho conta na XP e isso funciona normalmente por lá...
Obrigado mais uma vez!
Galera, boa noite!
Alguém aqui possui conta real na Rico e opera com o Metatrader? Se sim, o saldo da conta é igual ao disponível na corretora?
Hoje mesmo entrei em contato com a Rico e a resposta é que não existe a possibilidade de igualarem o saldo da Rico com o Metatrader. Achei isso um absurdo porque acaba atrapalhando a visualização da performance do sinal que tenho registrado:
Veja que ele acaba mostrando um crescimento de -100% - o que não é real! Não sei exatamente se é por estar zerado esse saldo acima ou se porque no final do dia a Rico entra com um "balanço", com o mesmo valor em sentido oposto dos seus ganhos/perdas. Hoje por exemplo, consegui um lucro de R$200 e no final do dia o "balanço" retira os mesmos R$200 da conta:
Obrigado
Felipe,
Exato = não é possível igualar o saldo da corretora com o saldo que aparece no MT5 na sheet Caixa de Ferramentas.
É uma limitação técnica da Clear e da Rico (ou que não querem mesmo fazer), inclusive já postei aqui em outro tópico o print do email de resposta da Clear informando que eles não fazem.
Clear e Rico utilizam saldo acumulado no MT5, então no decorrer do tempo não vai batendo exatamente com o que você possui alocado em Garantia e/ou total do saldo do MT5 com o da Corretora. Mas isso é só visualmente, na hora de você (ou seu EA) abrir ordens, o que vai valer é o saldo que está alocado em Garantia na Corretora.
Muito obrigado, Ruy!
Com certeza não tenho problemas com o lançamento das ordens pois realmente há saldo na conta da Rico. O que me intriga é justamente o fato do meu Sinal (signal) estar com o crescimento (growth) totalmente errado pois imagino que seja pelo fato do saldo do MT não bater com a corretora.
E acho que isso é o motivo de (quase) ninguém ter sinal inscrito com a corretora Rico/Clear.
Obrigado
Olá,
na XP tem um limite para operar no MT5 e o default é R$ 5.000,00 esse limite pode ser alterado pelo site até um valor limite dado pela corretora. Então no caso você coloca o limite de R$ 50.000,00 ( tem que ter saldo para isso ) e seu SINAL passa a espelhar o resultado correto até superar os R$ 50.000,00
Obrigado, Rogério. Tenho a XP e tudo funciona normal por lá. Gostaria de manter contas distintas, operando na Rico com EA e na XP com buy and hold. Sendo assim, não gostaria de misturar os resultados.
A conclusão que chego é que realmente a Rico e parece que a Clear (como confirmado pelo colega acima) não possuem esse tipo de configuração. Pelo menos ninguém nesse post se manifestou! O fato de ligar para a corretora e pedir para configurar o saldo do MT igual da conta corrente da Rico também não resolveu o assunto.
Se alguém tiver novidades, por gentileza, poste aqui para esclarecimento!
[]'s
