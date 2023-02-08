MQL5 vs MySQL

Olá amigos, 

Eu gostei desse Artigo   https://www.mql5.com/pt/articles/7117 que possibilita o MQL5 comunicar-se com o MySQL SEM utilizar DLL, apenas usando trocentas milhões de includes... mas enfim, li o Artigo, baixei o ZIP que está no final do Artigo, adicionei todas as classes devidamente  e parti para o teste prático. Peguei exatamente o exemplo que está no zip (Script test_mysql) e não vai... depois adaptei ao meu database e também não consegui, ambos deram apenas "error 4014 (Função de sistema não é permitida para chamar)" e não achei documentação que ajudasse nesse erro.

Alguém ai tem uma "luz" para ajudar? ou exemplo funcional que comunique MQL5 => MySQL.... ou ... MQL5 =>PHP => MySQL?

Obrigado :)

Você precisa liberar o endereço da chama no seu meta trader, como eh uma chamada via sockete o endereço deve ser libertado
 
hummmmmmmmm!!!! vou procurar onde é isso. Li lá no artigo algo sobre liberar o socket e não dei atenção, vou ler novamente. Obrigado Jonathan :) .... Jonathan sempre me salvando mais uma vez :)

 
Ferramentas >Opções


 
Jonathan, meu Guru 2!!! (pois o Guru 1 já intitulei o Joscelino rsrsrsrs), 

Funcionou perfeitamente!!!, já estou me comunicando com meu MySQL. Cabra, você é baum nesse trem viu! Muito obrigado :)

 
Jonathan, bom dia,

Consegui como disse acima, já está funcionando tudo belezinha.

Agora, digamos o cenário desse EA ir para outro computador, eu acho que vou pedir muito mas tem como eu via código checar se a URL foi add na tela acima, caso não tenha sido eu via código adicionar em vez de abrir menu/opções?

 
Ola a todos fiz como no tutorial e tenho erro de retorno como MySQL Server Error: 1156 (Got packets out of order)
 Alguem pode ajudar?

 
Ruy, onde encontro a URL que precisa digitar?

 
Tem que ser a URL do seu banco de dados...

 
verifique se a sua senha não tem caracteres especiais, pois da erro

 
a pergunta é.. é seguro colocar uma senha de banco de dados nesse formato? a pessoa com um socket reader n conseguiria acessar os dados?
