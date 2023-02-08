MQL5 vs MySQL
Olá amigos,
Eu gostei desse Artigo https://www.mql5.com/pt/articles/7117 que possibilita o MQL5 comunicar-se com o MySQL SEM utilizar DLL, apenas usando trocentas milhões de includes... mas enfim, li o Artigo, baixei o ZIP que em lá no final, adicionei todas as classes devidamente e parti para o teste prático. Peguei exatamente o exemplo que está no zip (Script test_mysql) e não vai... depois adaptei ao meu database e também não consegui, ambos deram apenas "error 4014 (Função de sistema não é permitida para chamar)" e não achei documentação que ajudasse nesse erro.
Alguém ai tem uma "luz" para ai? ou exemplo funcional que comunique MQL5 => MySQL.... ou ... MQL5 =>PHP => MySQL?
Obrigado :)
Você precisa liberar o endereço da chama no seu meta trader, como eh uma chamada via sockete o endereço deve ser libertado
hummmmmmmmm!!!! vou procurar onde é isso. Li lá no artigo algo sobre liberar o socket e não dei atenção, vou ler novamente. Obrigado Jonathan :) .... Jonathan sempre me salvando mais uma vez :)
Ferramentas >Opções
Jonathan, bom dia,
Consegui como disse acima, já está funcionando tudo belezinha.
Agora, digamos o cenário desse EA ir para outro computador, eu acho que vou pedir muito mas tem como eu via código checar se a URL foi add na tela acima, caso não tenha sido eu via código adicionar em vez de abrir menu/opções?
Alguem pode ajudar?
Ruy, onde encontro a URL que precisa digitar?
Tem que ser a URL do seu banco de dados...
