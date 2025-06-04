contato metatrader5 brasil - página 4
Olá, na área de clientes do site da sua corretora possivelmente você conseguirá recuperar... Se era conta de demonstração no servidor MetaQuotes-Demo, abra outra...
boa tarde..comprei no meta trade 5 o robot thanos e nao consigo por a funcionar...alguem pode ajudar me?
Boa tarde, veja se as orientações abaixo lhe ajudam com a sua dúvida:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Como comprar, instalar, testar e usar um Expert Advisor MT5
Eleni Anna Branou , 30/03/2021 22:27
Aqui está um guia passo a passo para comprar, instalar, testar e usar um Expert Advisor Metatrader 5 (Robô, Bot é o que for):
1. Primeiro, certifique-se de ter os fundos necessários para sua compra em sua conta MQL5. É sempre mais fácil pagar com seu saldo MQL5 do que usar um cartão de crédito durante o procedimento de compra.
2. Encontre o Expert Advisor desejado no site MQL5.com e abra a página do produto.
3. Clique no botão Comprar ou Alugar para continuar com sua compra.
4. Escolha a forma de pagamento e clique no botão verde Avançar para continuar com o pagamento.
5. Após a conclusão do pagamento, você precisará abrir seu terminal MT5 para baixar e instalar seu Expert Advisor MT5.
6. Ao abrir seu terminal MT5, você deve certificar-se de que está conectado à sua conta MQL5 com o login da sua conta MQL5 e NÃO com seu e-mail, Facebook ou qualquer outro. Por exemplo, meu login é a última parte do URL do meu perfil, no meu caso: eleanna74 , a última parte de: https://www.mql5.com/en/users/ eleanna74
7. Então, abra a guia MT5 >> Ferramentas >> Opções >> Comunidade e certifique-se de estar logado com sua conta MQL5.
8. Em seguida, vá na janela do Navegador e clique na pasta Mercado e depois em Compras. Em seguida, a janela Compras será aberta à direita com todas as suas compras e você poderá clicar no botão Instalar à direita do produto que acabou de comprar.
Perceber: Se você não consegue ver sua compra ao clicar na opção Comprado, verifique os problemas mencionados abaixo:
Certifique-se de que:
Caso ainda não veja o produto na lista de suas compras no terminal, tente o seguinte:
9. Depois que seu Expert Advisor estiver instalado, você poderá testá-lo. Vá e clique em MT5 >> Ver >> Testador de Estratégia. O Testador de Estratégia abre abaixo e você precisa clicar primeiro no seletor de Expert Advisor no lado direito da janela e depois nas opções de Mercado, clicar naquele que acabou de comprar para testá-lo.
10. Em seguida, clique na aba Inputs abaixo para ajustar as configurações do Expert Advisor ou carregar qualquer arquivo de conjunto fornecido pelo vendedor, para testá-lo. Em seguida, clique na guia Configurações e ajuste o período de tempo do seu teste, escolha o período desejado e clique no botão verde Iniciar no canto inferior direito da janela do Testador.
11. Depois de experimentar o suficiente com as configurações do seu Expert Advisor e encontrar as configurações corretas para sua estratégia, você pode querer colocá-lo para funcionar. Agora você está pronto para negociar em uma conta demo ou real com ela. Então, abra o gráfico apropriado do símbolo que você deseja negociar com seu Expert Advisor, escolha o período correto e, em seguida, no lado esquerdo do seu terminal MT5, na janela Navigator, encontre seu Expert Advisor adquirido nas opções de mercado e arraste-o para o gráfico (ou clique duas vezes nele).
12. A janela de configurações do Expert Advisor será aberta. Lá você clica na opção Permitir modificações nas configurações de sinais e Permitir negociação de Algo na guia Comum e clica em OK.
13. Em seguida, você vai para a guia Entradas e ajusta as configurações do seu Expert Advisor ou carrega qualquer arquivo definido fornecido pelo vendedor, clicando no botão Carregar na parte inferior. Depois de terminar de ajustar ou carregar suas configurações, clique no botão OK.
14. Depois de fechar a janela do Expert Advisor, você verá que há um sinal vermelho no canto superior direito do seu gráfico. Isso significa que seu EA ainda não é negociado. Você precisa clicar no botão Auto Trading e instantaneamente o sinal ficará verde. Agora seu Expert Advisor negocia em sua conta demo ou real.
15. A única coisa que resta fazer é garantir que você não sofrerá nenhuma interrupção de energia ou de rede e isso pode ser conseguido empregando um VPS (servidor virtual privado) MQL5, para que seu Expert Advisor negocie na nuvem. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia.
16. Se você ainda não adquiriu um servidor virtual para sua conta de negociação, clique com o botão direito no número da sua conta na janela do Navegador e escolha >> Registrar um Servidor Virtual.
17. Na janela do Assistente de Hospedagem Virtual que se abre, escolha o plano que mais lhe convier e clique no botão Avançar.
18. Então você conclui seu pagamento. Sugiro que você tenha os fundos necessários disponíveis em sua conta MQL5 e use o método de pagamento MQL5 à esquerda.
19. Depois de concluir sua compra do VPS MQL5, você precisa sincronizar seu ambiente de negociação com seu servidor virtual. Você clica com o botão direito no VPS MQL5 na janela do Navegador e escolhe >> Sincronizar especialistas, indicadores. Outra maneira de sincronizar/migrar seu ambiente de negociação para seu VPS MQL5 em MT5 é descer na janela da caixa de ferramentas, clicar na guia VPS, marcar a opção Migrar especialistas: conta, gráficos, especialistas, indicadores e configurações e, por fim, clicar na opção botão verde Migrar.
ou
20. Após alguns segundos, o sinal verde do seu Expert Advisor ficará vermelho novamente e o botão Auto Trading será desligado. Isso significa que seu ambiente de negociação foi sincronizado com sucesso com seu VPS MQL5.
21. Para ter certeza de que sua sincronização foi bem-sucedida, você precisa verificar os logs do MQL5 VPS Journal. Você clica com o botão direito em seu VPS MQL5 na janela Navegador >> Diários.
22. Nos logs de diários do seu VPS MQL5, você precisa procurar a mensagem abaixo:
23. Isso significa que seu Expert Advisor foi sincronizado com sucesso e agora negocia no ambiente de nuvem.
24. Agora você pode fechar seu terminal MT5 e computador e ter certeza de que seu Expert Advisor negociará 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem problemas ou interrupções.
25. A única coisa que você precisa fazer todos os dias é verificar seu MQL5 VPS Journal para ter certeza de que tudo está funcionando perfeitamente.
AVISO: Depois de sincronizar seu ambiente de negociação com seu VPS MQL5, você NÃO PRECISA CLICAR NO BOTÃO AUTO TRADING NOVAMENTE em seu terminal MT5 local, porque se você fizer isso, você negociará duas vezes com seu Expert Advisor e isso é muito perigoso !
Se a dúvida permanecer, você pode pedir ajuda na página do produto (como o Ricardo sugeriu acima), guia Discussão... Certamente o autor e/ou outros usuários lhe ajudarão:
algué poderia me ajudar?
Montei esse codigo e o compilador não de nenhum erro, mas não gera o arquivo do robo.
...
Josimar, seguem dois códigos de exemplo, que também utilizam grid, para lhe ajudar nos estudos:
XP Forex Trade Manager Grid MT5
Marzena Maria Szmit, 2023.01.09 15:45Forex Trade Manager Grid MT5 helps you to managing orders and achieve the goal.
VR Smart Grid Lite MT5
Vladimir Pastushak, 2019.12.24 12:29The EA uses large volume orders to partially close other orders, with this approach, the breakeven and profit price is much closer to the current price than if you use all orders in the terminal or their full volumes.
Bom dia amigos !!!!
Estou com uma operação presa na minha conta MT5 (Corretora XP)
esta operação esta me travando mudar a minha conta de edge para netting .
Alguem pode me dar uma dica sobre isso .
Ha .....me parece que o ativo venceu.
Bom dia!!
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Ordem aberta no MetaTrader5
Ricardo Rodrigues Lucca, 2023.09.30 03:25
Se ao tentar fechar a ordem aparece como ordem inexistente voce pode pedir na sua corretora para apagar a ordem fantasma, normalmente eles pedem a foto da parte de baixo do terminal mostrando a mesma para eles pegarem algum identificador e depois que eles validam que esta aberta incorretamente eles apagam a fantasma ou fazem alguma sincronização.
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Ordens "fantasmas" que não consigo deletar
Ricardo Rodrigues Lucca, 2023.12.06 15:24
Eu passo com isso na epoca de exercicio das opções, no caso de outra ferramenta nunca tive problema porque não tem o espelhamento nas corretoras que opero. Tu tem que falar no suporte para pedir a remoção dessas "fantasmas".
galera minha ordem nao abre na meta trader 5 ..tava operando e parou do nada.