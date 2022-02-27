Não faz download de robôs

Olá. Estou tentando fazer downloads de robôs gratuitos e não estou conseguindo. A mensagem de erro é "failed download product 'Auto Support and Resistances' (www.mql5.com:443 send failed [500: Internal Server Error])". Isso ocorre com mais de um robô. Como resolvo isso? Obrigado.

 

Estou com o mesmo problema! Inclusive, a pasta Mercado, não aparece lá na janela Navegador.

Eu observei que os servidores não estao sendo conectados (USA e EU)

 
É um problema generalizado nos servidores da Metaquotes, existem várias mensagens no Fórum em inglês com o mesmo assunto... Vamos aguardar a solução...

ola sabem me dizer se o problema acima mencionado ja foi resolvido, visto que eu não estou conseguindo fazer downloads de indicadores tambem...
 

Também estou com o mesmo problema!!! Algum comunicado de acerto do erro.

Tudo resolvido agora pela manha. abraço a todos.

 
Olá ! Alguem pode me ajudar? É Possivel fazer download de robo diretamente pelo celular ? Ou somente pelo pc ? Estou com duvidas onde localizar o link para download? Nao consigo visualizar! Em Qual menu do site estao os robos para download?  Será que é pq estou acessando o site pelo smrtphone ? 
 

Nao consigo fazer download de EA mais no meu MT5 ja tem um tempo. Alguem saberia me ajudar? O erro que aparece segue na imagem!


