Indicadores: Ind_2 Line+1 - página 2
#include <MovingAverages.mqh>
#include <EvgeTrofi\MoneyManagment.mqh>.
Remover EvgeTrofi
Não consigo compilar o indicador, adicionei o coletor ao incloud, qual pode ser o problema?
Não é possível abrir o incloud - foi especificado um caminho desnecessário
Aqui está a solução.
https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013
Sei que já se passaram 5 anos, mas talvez ainda seja relevante....
é relevante para mim - eu mesmo o conecto aos meus negócios!!!
obrigado pelo mt5, mas você inverteu, de fato, arruinou o peru... Se não tomar cuidado, você zerou os índices na mosca. E também a função StringUpper, por que puxar esse material antigo do passado, apenas problemas por causa disso para aqueles que trocam anexa sufixo para o par. ok em 2012, mas hoje em mt5 esta cauda de pavão para cram in!!!! )))
Você pode refazê-lo levando em conta o "novo"?
StringUpper
Vou dar uma olhada no StringUpper e removê-lo: vou removê-lo: escreva explicitamente os caracteres corretamente, ficará tudo bem e darei uma olhada no reverso (farei alterações, se necessário) e, no fim de semana, publicarei aqui......
Tudo bem. Obrigado.
Aqui está o oc no anexo. O reverso ok conta com mais, não com menos (diferença).
Faz a soma - com o reverso como deveria ser. Faz o inverso se apenas o segundo símbolo de spread e ok.
Você está convidado a usá-lo. Em breve, escreverei um robô usando esse indicador também......
Entendi. Aceito. Instalado. Obrigado.