Não consigo compilar o indicador, adicionei o coletor ao inclad, qual pode ser o problema?
 
Uladzislau Miarzlou erro nocódigo, abra-o no meta-editor e você verá que o autor especificou um caminho extra para a pasta, aparentemente onde ele tinha o programa, exclua esse caminho e compile.

#include <MovingAverages.mqh>

#include <EvgeTrofi\MoneyManagment.mqh>.

Remover EvgeTrofi

Раздел содержит следующие описания: Коды возврата торгового сервера – анализ результатов отправки торгового запроса , отправленного функцией...
 
Uladzislau Miarzlou #:
Não consigo compilar o indicador, adicionei o coletor ao incloud, qual pode ser o problema?

Não é possível abrir o incloud - foi especificado um caminho desnecessário

Aqui está a solução.

Sei que já se passaram 5 anos, mas talvez ainda seja relevante....

é relevante para mim - eu mesmo o conecto aos meus negócios!!!

Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов.
 
obrigado pelo mt5, mas você inverteu, de fato, arruinou o peru... Se não tiver cuidado, você zerou os índices na mosca. E também a função StringUpper, por que puxar esse material antigo do passado, apenas problemas por causa disso para aqueles que trocam anexa sufixo para o par. ok em 2012, mas hoje em mt5 esta cauda de pavão para cram in!!!! )))
 
redneedle #:
obrigado pelo mt5, mas você inverteu, de fato, arruinou o peru... Se não tomar cuidado, você zerou os índices na mosca. E também a função StringUpper, por que puxar esse material antigo do passado, apenas problemas por causa disso para aqueles que trocam anexa sufixo para o par. ok em 2012, mas hoje em mt5 esta cauda de pavão para cram in!!!! )))

Você pode refazê-lo levando em conta o "novo"?

 
redneedle #:
StringUpper
al982 #:

Talvez você possa refazê-lo com o "novo" em mente?

Vou dar uma olhada no StringUpper e removê-lo: vou removê-lo: escreva explicitamente os caracteres corretamente, ficará tudo bem e darei uma olhada no reverso (farei alterações, se necessário) e, no fim de semana, publicarei aqui......

 
Roman Shiredchenko #:

Vou dar uma olhada no StringUpper, removê-lo: escrever explicitamente os caracteres corretos terá de estar OK e o inverso parecerá (farei edições, se necessário) e, no fim de semana desses, postarei aqui......

Tudo bem. Obrigado.

 

Aqui está o oc no anexo. O reverso ok conta com mais, não com menos (diferença).

Faz a soma - com o reverso como deveria ser. Faz o inverso se apenas o segundo símbolo de spread e ok.

Você está convidado a usá-lo. Em breve, escreverei um robô usando esse indicador também......


ind_2_linep1.mq5  40 kb
 
Roman Shiredchenko #:

Aqui está o oc no anexo. O reverso ok conta com mais, não com menos (diferença).

Faz a soma - com o reverso como deveria ser. Faz em reverso se apenas o segundo símbolo de spread e ok.

Você está convidado a usá-lo. Em breve, escreverei um robô usando esse indicador também......


Entendi. Aceito. Instalado. Obrigado.

 
Olá a todos. Vocês podem me dizer como carregar o indicador Ind_2 Line+1 no MT5? Não consigo fazer isso. Podem me explicar em detalhes, pois preciso muito disso. Muito obrigado.
