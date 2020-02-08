A setas nativas do Metatrader podem alteraro disparo de ordens de um EA que tem suas próprias setas?
Pessoal estou com um problema no meu EA ...ele tem as próprias setas que indicam compra e venda...no backtest foi tudo normal mas quando coloquei ele no VPS em conta real , começou a enviar ordens de acordo com as setinhas nativas do metatrader....ou seja, ele envia uma ordem sempre no ultimo segundo da vela anterior ai quando muda de vela que seria a vela do inicio da ordem ele ja fecha deixando a ordem com apenas um segundo de duração, esse meu robo é baseado na abertura de ordem na abertura da vela e fechamento no final da mesma vela que abriu.Alguem sabe se isso pode estar sendo influenciado pelas setas do metatrader ou seria um erro no código?
Isso é problema com o envio de ordens. As setas não tem influência alguma, são ajudas visuais apenas. A MENOS, que você tenha programado um EA com base em setas... O que não faz muito sentido...
;)
Esqueci de comentar, veja na Aba Diário/Journal, o que aconteceu...
Aconteceu exatamente isso que disse...no backtest a entradae saída se deu no momento certo...mas na conta real sai no mesmo momento em que entra...o Robô é baseado em padrão de candle, quando acontece um determinado padrão dá a ordem para entrada no candle 0 e o fechamento da ordem seria no final desse candle de abertura...porém ele esta abrindo sempre no ultimo segundo do candle 1 e fechando assim que abre o candle 0, veja bem ...nã seta que indica a ordem do robô aparece no candle certo que é o (0)....mas não sei pq essa antecipação em 1 segundo na conta real se no backtest visual elas foram corretas.
De novo, não dá pra adivinhar o que o seu EA faz.
Comece analisando a aba DIÁRIO!
Foi você quem desenvolveu o EA?
Aparentemente as ordens foram executadas normalmente.aí estão duas ordens que eram para ter durado 5 min...eu uso to timeframe de 5 min , o EA foi desenvolvido no Freelance
diario aparentemente normal
Como Normal???
Você compra e 1s depois você esté vendendo à mercado...
claro...a venda será a mercado sempre...mas apenas no fim da vela...o problema é que esta vendendo no começo da vela
