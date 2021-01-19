Aba mercado não existe
Não funcionou
Seu MT foi baixado da corretora ou do site oficial?
inicialmente baixei o da corretora e percebi que não tinha essa aba, daí baixei direto do site do MT5 e continuou sem aba mercado
O André, boa tarde,
faz teste rápido, faça um login na conta DEMO do METAQUOTES e veja o que acontece.
loguei em outro PC e funcionou.
Obrigado!
loguei em outro PC e funcionou.
Obrigado!
Quando é assim problema local infelizmente tem que zerar até no registro do windows. Mas é bem técnico e se não souber o que está fazendo pode parar até windows de funcionar.
Parece que isso é acarretado em alguns casos de versão do MT5 distribuído direto pela corretora, ele modificado.
Fiz, continuou da mesma forma.
Bom tenta o seguinte: exclui o arquivo de terminal.ini em [ pasta raiz ]\\Config e inicie MT5,
Se não aparecer a aba então deleta a pasta raiz e reinstala o MT5, não adianta reinstalar sem deletar pois o instalador preserva vários arquivos previamente instalado.
Bom tenta o seguinte: exclui o arquivo de terminal.ini em [ pasta raiz ]\\Config e inicie MT5,
Se não aparecer a aba então deleta a pasta raiz e reinstala o MT5, não adianta reinstalar sem deletar pois o instalador preserva vários arquivos previamente instalado.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Não consigo instalar indicadores, pois o meta trader 5 não mostra a aba mercado. Como resolver isto?
Procurei no fórum e não encontrei solução.