Aba mercado não existe

Novo comentário
 

Não consigo instalar indicadores, pois o meta trader 5 não mostra a aba mercado. Como resolver isto?

Procurei no fórum e não encontrei solução. 

 
AndreSales:

Não consigo instalar indicadores, pois o meta trader 5 não mostra a aba mercado. Como resolver isto?

Procurei no fórum e não encontrei solução. 

Você logou sua conta MQL5 no MetaTrader 5 ? 




 
Não funcionou
 
AndreSales:
Não funcionou

Seu MT foi baixado da corretora ou do site oficial?

 
inicialmente baixei o da corretora e percebi que não tinha essa aba, daí baixei direto do site do MT5 e continuou sem aba mercado
 
AndreSales:
inicialmente baixei o da corretora e percebi que não tinha essa aba, daí baixei direto do site do MT5 e continuou sem aba mercado

O André, boa tarde,

faz teste rápido, faça um login na conta DEMO do METAQUOTES e veja o que acontece.

 
Fiz, continuou da mesma forma.
 

loguei em outro PC  e funcionou.

Obrigado!

 
AndreSales:

loguei em outro PC  e funcionou.

Obrigado!

Quando é assim problema local infelizmente tem que zerar até no registro do windows. Mas é bem técnico e se não souber o que está fazendo pode parar até windows de funcionar. 

Parece que isso é acarretado em alguns casos de versão do MT5 distribuído direto pela corretora, ele modificado.

 
AndreSales:
Fiz, continuou da mesma forma.

Bom tenta o seguinte: exclui o arquivo de terminal.ini em   [ pasta raiz ]\\Config  e inicie MT5,

Se não aparecer a aba então deleta a pasta raiz e reinstala o MT5,   não adianta reinstalar sem deletar pois o instalador preserva vários arquivos previamente instalado.

 
Rogerio Giannetti Torres:

Bom tenta o seguinte: exclui o arquivo de terminal.ini em   [ pasta raiz ]\\Config  e inicie MT5,

Se não aparecer a aba então deleta a pasta raiz e reinstala o MT5,   não adianta reinstalar sem deletar pois o instalador preserva vários arquivos previamente instalado.

Estou com o mesmo problema, o que devo fazer? Já desinstalei ele, e reinstalei. Só que continua sem a aba mercado. Esse problema é por causa da nova versão?
12
Novo comentário