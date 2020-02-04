Calculo do 61.8 da fibo - página 2
Legal!! Acho que entendi a questão do calculo da fibo, mas em alguns preços, ele não abre ordem e me mostra o erro [invalid stops].
Código:
Nesse caso, o stop loss e o take profit deve ser calculado com base no preço de entrada e não no bid. O erro é que o stop está ficando abaixo da entrada, o que é impossível para ordens de venda.
você também pode querer prevenir erros com entrada de valor negativo para StopLoss e TakeProfit fazendo:
também precisa corrigir isso.
Se apenas copiou e colou não percebeu que não corrigi os índices no calculo do fibo