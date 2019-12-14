Assinei um sinal e não esta copiando as entradas!
Olá, assinei um sinal o qual o provedor é meu amigo, estamos tentando, mas as operações nao abrem na minha plataforma.
a corretora que estamos usando é XP, mini-indice. Metatrader 5
Obs: Eu consigo colocar ordens manualmente em minha conta sem problemas, o unica coisa é q o sinal nao esta sendo replicado pra mim.
segue em anexo imagens
Nenhuma imagem foi anexada, mas, especulando, acredito que o problema pode ser o seguinte:
Regras de Utilização do Serviço de Sinais
>> IV. Assinatura de Sinais >> 2.
Para contas reais, não se podem assinar Sinais baseados em contas de demonstração...
- www.mql5.com
as 2 contas são reais.
Dois tópicos do fórum em inglês com dúvidas muito parecidas e respondidas pelo moderador. Dê uma olhada lá e talvez você encontre uma solução:
https://www.mql5.com/en/forum/292340
https://www.mql5.com/en/forum/167064
- 2018.11.27
- www.mql5.com
Talvez o(s) ativo(s) em questão estejam com nome diferente da conta do provedor para a sua.
Ou você não colocou o ativo na "observação do mercado" (isso não necessariamente gera um problema, mas é bom garantir).
POR QUE NÃO CONSIGO FAZER O LOGIN NO METATRADER 5, SO TEM A OPÇãO DE DEMO.
OUTRA COISA POSSO COPIAR SINAIS GRATIS?
