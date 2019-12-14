Assinei um sinal e não esta copiando as entradas!

Olá, assinei um sinal o qual o provedor é meu amigo, estamos tentando, mas as operações nao abrem na minha plataforma.
a corretora que estamos usando é XP, mini-indice. Metatrader 5
Obs: Eu consigo colocar ordens manualmente em minha conta sem problemas, o unica coisa é q o sinal nao esta sendo replicado pra mim.
segue em anexo imagens
 
ggnguigui:
Nenhuma imagem foi anexada, mas, especulando, acredito que o problema pode ser o seguinte:

Regras de Utilização do Serviço de Sinais >> IV. Assinatura de Sinais >> 2. Para contas reais, não se podem assinar Sinais baseados em contas de demonstração...


Regras de Utilização do Serviço de Sinais
  • www.mql5.com
No site MQL5.com, a seção "Sinais" é projetada para monitorar os resultados de negociação e transmitir sinais de negociação, com base na realização de operações de compra/venda, na conta de negociação do Provedor de sinais. No site mql5.com, o serviço "Sinais" está disponível apenas a usuários registrados que concordam em aceitar as exigências...
 
minha conta conta servidor


as 2 contas são reais.

 

Dois tópicos do fórum em inglês com dúvidas muito parecidas e respondidas pelo moderador. Dê uma olhada lá e talvez você encontre uma solução:


https://www.mql5.com/en/forum/292340


https://www.mql5.com/en/forum/167064


Signal copying for 'XXXXXX' is prohibited"
  • 2018.11.27
  • www.mql5.com
Hi guys, I've subscribed for a signal and my log looks like this - error messages of every trade that it tries to sync...
 
ggnguigui:


as 2 contas são reais.

Talvez o(s) ativo(s) em questão estejam com nome diferente da conta do provedor para a sua.
Ou você não colocou o ativo na "observação do mercado" (isso não necessariamente gera um problema, mas é bom garantir).

 

POR QUE NÃO CONSIGO FAZER O LOGIN NO METATRADER 5, SO TEM A OPÇãO DE DEMO.

OUTRA COISA POSSO COPIAR SINAIS GRATIS?

