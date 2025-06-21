Indicadores: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:

O indicador gera sinais de compra/venda e emite alertas no cruzamento dos níveis sobre-comprados ou sobre-vendidos do indicador oscilador estocástico.

Stochastic_Cross_Alert

Autor: Nikolay Kositsin

 

Muito obrigado por seu trabalho!!! Por um longo tempo eu estava procurando por um indicador de sinal no estocástico sob MT5 !!!!

Mais uma vez, OBRIGADO!!! :)

 

Gostaria de saber como alterar o tamanho do recuo da seta do indicador em relação às barras de preço.

As setas estão muito próximas das velas:

 
Na linha:

 Range=AvgRange/10;

dez para reduzir! Por exemplo:

 Range=AvgRange/3;
 
GODZILLA:

Em uma linha:

dez para reduzir! Por exemplo:

Thank you very much (Muito obrigado)
 
Olá. É possível adicionar a capacidade de enviar notificações para o smartphone?
 

Por algum motivo, não tenho o botão OK . Como posso instalar o indicador no gráfico?

stoch

