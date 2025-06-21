Indicadores: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
Muito obrigado por seu trabalho!!! Por um longo tempo eu estava procurando por um indicador de sinal no estocástico sob MT5 !!!!
Mais uma vez, OBRIGADO!!! :)
Gostaria de saber como alterar o tamanho do recuo da seta do indicador em relação às barras de preço.
As setas estão muito próximas das velas:
10937:
Gostaria de saber como alterar o tamanho do recuo da seta do indicador em relação às barras de preço.
As setas estão muito próximas das velas:
Na linha:
Range=AvgRange/10;
dez para reduzir! Por exemplo:
Range=AvgRange/3;
GODZILLA:Thank you very much (Muito obrigado)
Em uma linha:
dez para reduzir! Por exemplo:
Olá. É possível adicionar a capacidade de enviar notificações para o smartphone?
Por algum motivo, não tenho o botão OK . Como posso instalar o indicador no gráfico?
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
- www.mql5.com
Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом. Индикатор и график должны быть построены на одинаковых символе и таймфрейме...
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:
O indicador gera sinais de compra/venda e emite alertas no cruzamento dos níveis sobre-comprados ou sobre-vendidos do indicador oscilador estocástico.
Autor: Nikolay Kositsin