BRASIL - POR FAVOR ALGUM BRASILEIRO PODERIA ME AJUDAR?
Olá, Robot?
Muitos bits aí?
No testador vc tem a opção de colocar o saldo inicial, no painel de configurações.
Obrigado Nelson pelo retorno!! Amigo, estou tentando na verdade começar com saldo de $100 (dólares o que posso no momento) e construir um RobotEA mais "rentável" alguns chamam de avançado. Algo assim, que consiga ter alto desempenho/performance. Obrigado pelo retorno!!!
Obrigado Nelson pelo retorno!! Amigo, estou tentando na verdade começar com saldo de $100 (dólares o que posso no momento) e construir um RobotEA mais "rentável" alguns chamam de avançado. Algo assim, que consiga ter alto desempenho/performance. Obrigado pelo retorno!!!
Estou tentando desenvolver um EA Scalper M1 ou M5 com aumento de lote por negociação (aumento gradativo diferente de martingale) etc [...]
Estou tentando desenvolver um EA Scalper M1 ou M5 com aumento de lote por negociação (aumento gradativo diferente de martingale) etc [...]
para EURUSD Forex. Será que na B3 teria algum departamento que possa nos ajudar apenas para desenvolver e otimizar (modelamento 99%)? Obrigado, abraços!
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Estou tentando criar um ea_scalper_forex no mt5, alguém que fale português poderia me ajudar?
Brasileiros, favor me add
Obrigado, abraços!