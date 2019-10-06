BRASIL - POR FAVOR ALGUM BRASILEIRO PODERIA ME AJUDAR?

Estou tentando criar um ea_scalper_forex no mt5, alguém que fale português poderia me ajudar?

Brasileiros, favor me add

EA em anexo
Amigos por favor, onde estou errando para conseguir

que o EA comece com saldo inicial de 100 dólares?

Gostaria de criar um EA Scalper com alta lucratividade.

Estou tentando criar um EA com alta lucratividade e modelamento de 99%
 
Robot for everyone:
    Olá, Robot?

   

   Muitos bits aí? 


   No testador vc tem a opção de colocar o saldo inicial, no painel de configurações.


   

 
Obrigado Nelson pelo retorno!! Amigo, estou tentando na verdade começar com saldo de $100 (dólares o que posso no momento)  e construir um RobotEA mais "rentável" alguns chamam de avançado. Algo assim, que consiga ter alto desempenho/performance. Obrigado pelo retorno!!!

 
Robot for everyone:

Estou tentando desenvolver um EA Scalper M1 ou M5 com aumento de lote por negociação (aumento gradativo diferente de martingale) etc [...]

 
para EURUSD Forex. Será que na B3 teria algum departamento que possa nos ajudar apenas para desenvolver e otimizar (modelamento 99%)? Obrigado, abraços!

 
