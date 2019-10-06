BRASIL - POR FAVOR ALGUM BRASILEIRO PODERIA ME AJUDAR? - página 2
Robot,
Ocorre que pelo criador de robôs personalizado as funções estão bem limitadas, talvez precisaria desenvolver via código.
Vc já tem noção da estratégia que vai implementar? Médias móveis, indicadores, níveis,?
Do gerenciamento de risco? Preço médio, Stop Movel?
Há uma série de fatores que precisam ser estabelecidos antes de iniciar o dsenvolvimento.
Me chama no private e a gente leva um papo.
Olá colegas,
desejo boa sorte a vocês no desenvolvimento deste Robot.
Eu gostaria de ajudar, mas infelizmente sou completamente analfabeto no que diz repeito a programação e plataformas de negociação,
para fazer ideia estou tentando usar um sinal gratuito no MT5, mas não consigo de jeito nenhum fazer com que a plataforma o reconheça.
Na verdade são dois, e que, se eu entendi certo, eles têm uma índice de acerto de mais de 95%.
Não sei se eles podem de alguma forma servir de referência, mas puderem são o:
BoxerPlus; e o
Aleks 73
Espero que os ajude, e se conseguirem por favor permitam-me ter acesso a ele.
Sucesso pra vocês.
Robot,
Eu desconheço, a B3 tem uma area educacional voltada a cursos de analise grafica e fundamentalista.
Aqui no MQL tem um conteudo extenso sobre isso, pq nao da uma pesquisada nos artigos.
Não consegui achar nenhum desses dois sinais. Mas copiar sinal não é difícil, me fale qual parte você tem dificuldade.
Os sinais ficam indisponíveis para assinatura caso o Rebaixamento dele fique maior que 30%. Ele volta a ficar disponível quando o rebaixamento retorna a um valor menor que 30%.