comentários no gráfico

quero fazer isso
Pra criar isso é só vc montar uma string bem grande, separando as linhas com a sequência terminadora de linha "\n", e publicar o texto usando o comando Comment().
Você pode por exemplo, formatar cada linha usando StringFormat(), acrescentando o "\n" no final de cada linha, e ir adicionando essas linhas uma a uma em uma string principal usando StringAdd(). Daí publica a string principal usando Comment().
Segue abaixo um trecho do código de um robô meu que implementa exatamente isso, para vc reaproveitar a ideia:
for ( int i = 0 ; i < nStrikes ; i++ ) { // ... // aqui tinha um monte de coisas que eu cortei porque não interessa ... // ... s = StringFormat ( "%10s %5.2f : profit = %5.2f + %5.2f - %5.2f - %5.2f = %5.2f\n" , strike[i].callSymbol, strike[i].strike, strike[i].strike, callBidPrice, stockAskPrice, putAskPrice, strike[i].strike + callBidPrice - stockAskPrice - putAskPrice ); if ( callBidPrice > 0 && putAskPrice > 0 ) { StringAdd ( stringComment , s ); } } Comment(stringComment);
O resultado fica assim:
Eu só acho que esse tipo de informação que vc quer exibir seria melhor vc despejar na aba Expert, cujo conteúdo pode crescer indefinidamente porque tem scroll vertical, em vez de exibir dentro do gráfico.
É porque no meu caso é um painel com um número de linhas fixo, que fica sendo atualizado em tempo real.
Já no seu caso, me parece que é um log de eventos, onde vão sendo acrescentadas cada vez mais linhas e que vai crescer sem parar. Vai chegar uma hora que vai lotar o espaço disponível no gráfico.
Para imprimir a informação na aba Expert, basta enviar uma linha de cada vez usando PrintFormat(). Nesse caso não precisa acrescentar o "\n" no final de cada linha (se vc fizer isso, ele vai pular 1 linha extra).
Boas queria usar o mt4 mas quando meto para instalar começa a instalar o mt5 o que faço ?
Ola
Estou tentando incluir todas as atividades do meu EA no gráfico no lado direito na forma de comentários da mesma forma como aparece na aba expert. Sei que com a funcao comment consigo imprimir as informações no gráfico porem quero que seja de forma organizada na vertical. Alguém pode me auxiliar?