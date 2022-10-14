Ordens antigas que não excluem
Tem ordens que estavam penduradas e não foram executadas no dia e deveriam ter sido canceladas automaticamente, porem não foram e não consigo exclui-las.
Primeiro: você precisa escrever melhor. MUITO CONFUSO SEU POST. Você não menciona se foram ordens colocadas manualmente ou por EAs ou se trata de conta demo ou prod.
Segundo: você demonstra desconhecer conceitos básicos. Sugiro que leia sobre ordens neste link.
Terceiro: Quem esta afirmando que a ordem deveria ter sido cancelada eh você, mas não necessariamente. Dependendo como a ordem foi colocada, você esta completamente enganado ( o que eh o mais provável).
Quarto: sobre suposta ordem de 2018 aparecendo em seu terminal, isso não influencia em nada, mas de qualquer maneira você pode ligar na corretora (o que seria o bom senso) e pedir para que o suporte da mesma faca o "espelho" do terminal metatrader com o homebroker. Se for conta demo, não tem esta necessidade.
Quinto: Sugiro que estude (e muito) antes de se aventurar no mercado de capitais (mesmo em conta demo). Falta-lhe o básico. Se estiver operando em conta real, sugiro que pare, mesmo que venha sendo vencedor (de forma ilusória) ate o momento. De qualquer maneira, são apenas sugestões, a decisão eh exclusivamente sua.
LER (E MUITO) FAZ PARTE DE QUALQUER APRENDIZADO E EH PRATICA DA MAIORIA DAS PESSOAS DE GRANDE SUCESSO!
Renatoy:
Tem ordens que estavam penduradas e não foram executadas no dia e deveriam ter sido canceladas automaticamente, porem não foram e não consigo exclui-las.
A questão deve ser a seguinte:
- Por que o MT5 não apaga as negociações pendentes de ativos que mudam conforme os meses exemplo: - WDOV20 ordens deixadas após a virada da letra que define o período, continuam na aba de negociação.
- WINZ20 idem, tenho ordem na aba de negociação que não consigo excluir.
Alguém sabe como limpar estas ordens antigas sem ter que reinstalar o MT-5?
Abraço
A questão deve ser a seguinte:
- Por que o MT5 não apaga as negociações pendentes de ativos que mudam conforme os meses exemplo: - WDOV20 ordens deixadas após a virada da letra que define o período, continuam na aba de negociação.
- WINZ20 idem, tenho ordem na aba de negociação que não consigo excluir.
Alguém sabe como limpar estas ordens antigas sem ter que reinstalar o MT-5?
Abraço
Primeiro: você precisa escrever melhor, não tem necessidade de ser arrogante e prepotente.
Segundo: Quem demonstra não conhecer conceitos básicos aqui parece ser vc.
Terceiro: Ordem pendente de derivativos com serie deveriam ser automaticamente canceladas quando a serie vence, não acha?
Quarto: Ordens colocadas por EA podem ser canceladas manualmente e vice-versa
Quinto: Falta-lhe o basico de educação. Se não sabe como ajudar, fique quieto.
Estou tendo o mesmo problema: Derivativos com series que não tem suas posições ou ordens canceladas antes do vencimento da serie ficam com posição ou ordem eternamente constando na caixa de negociação; Ordens de ativos lançados por EA em dia que a corretora estava tendo problemas com o roteamento das ordens também permanecem na caixa de negociação do MetaTrader, sem porém constar no historico de ordens da plataforma da corretora. Talvez a única solução seja abrir nova instância do metaTrader, mas não queria optar por essa saída.
Tem ordens que estavam penduradas e não foram executadas no dia e deveriam ter sido canceladas automaticamente, porem não foram e não consigo exclui-las.
Aqui tem um exemplo de situações desse tipo. O problema ocorre tanto com ordens como com posições. Sei que algumas pessoas confundem ordens com posições, mas sim, nesse caso o problema ocorre com os dois.
O derivativo BGIV20 já venceu a tempos, e como eu esperei a serie vencer o MetaTrader acha que eu ainda estou posicionado nesse derivativo.
Enviei ordens via EA num dia em que a corretora afirmou ter problemas de roteamento de ordens. As ordens a mercado não executaram e estão eternamente na caixa de Negociação. Tentei cancelá-las via EA e via manual mas nenhum comando responde. Mais pro final desse dia o sistema da corretora normalizou e eu consegui executar ordens a mercado normalmente, porém as ordens enviadas durante o bug não constam no histórico da corretora, sendo assim não é possível excluí-las pela plataforma da corretora.
Tela constando posições de serie vencida e ordens impossíveis de serem canceladas (e que também não executam).
Erros do EA tentando cancelar as ordens enviadas durante o bug da corretora.
Tentativa de cancelar as ordens manualmente, mas o botão não aparece disponível para clique
Boa Eduardo Gomes Pereira!!!
Boa Eduardo Gomes Pereira!!!
Boa tarde.
Não li o histórico da conversa mas...
Ordens que não podem ser excluídas à partir do seu terminal só podem ser excluídas pelas corretora.
Abra um chamado na corretora explicando o erro, informando ativo, número da ordem e data da ordem. Se puder, manda o print da tentativa da exclusão também,
Sucesso e bons trades!
