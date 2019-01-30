Orem a Mercado
Boa noite Alysson,
na MODAL conta REAL dá erro ORDER_FILLING_FOK, altera o modo de preenchimento para ORDER_FILLING_RETURN.
Boa noite Alysson,
na MODAL conta REAL dá erro ORDER_FILLING_FOK, altera o modo de preenchimento para ORDER_FILLING_RETURN.
Obrigado Rogerio!
Vou alterar o modo de preenchimento e testar.
E no caso das operações manuais, sabe o motivo da ordem não ter sido executada a mercado? Tentei executar várias vezes e ela é colocada como ordem pendente com o último preço negociado.
Obrigado Rogerio!
Vou alterar o modo de preenchimento e testar.
E no caso das operações manuais, sabe o motivo da ordem não ter sido executada a mercado? Tentei executar várias vezes e ela é colocada como ordem pendente com o último preço negociado.
Olá,
não faço ideia, talvez examinando o log <diário> chegue a uma conclusão.
Depende do tipo da ordem. A mercado não aceita FOK. Tem que ser RETURN. Verifique se eu EA testa FOK a mercado.
FOK e IOC só para limit e stop.
Legal! Muito agradecido pelo Feedback, Sonia.
[ ]´s
Pessoal, obrigado pela contribuicao!
Fiz alguns testes com o código abaixo, usando ORDER_FILLING_RETURN, mas deu erro.
mrequest.symbol = _Symbol; //DEFINE O NOME DO ATIVO mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL; //DEFINE O TIPO DE OPERACAO A SER REALIZADA mrequest.volume = volume; //DEFINE O VOLUME DA OPERACAO mrequest.type= ORDER_TYPE_BUY;//DEFINE QUE SERA UMA ORDEM A MERCADO mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN; //EXECUTAR NA QUANTIDADE EXATA bool i = OrderSend(mrequest,mresult); //ENVIA A ORDEM E RETORNA O RESULTADO
Os alertas de erro e o log da operação:
O que poderia estar errado? O que esse preço fora das bandas 'B' quer dizer?
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Pessoal,
Estou encontrando problemas na execução de ordens a mercado. Utilizo a ModalMais e não sei se o problema que estou enfrentando é na verdade característica da corretora.
Segue o código que estou usando para abrir posição:
E o código para fechar posição:
O problema ocorre quando meu EA envia uma ordem para fechar a posição que está aberta. No momento de envio da ordem, o objetivo é fechar a posição aberta a mercado. Acontece que a ordem enviada não está sendo executada a mercado, mas está sendo colocada como ordem pendente.
Segue o log das operações realizadas. Notem que as ordens foram enviadas a mercado, porém, na verdade, elas foram colocadas como pendente e não foram executadas.
Tentei fazer a mesma operação a mercado manualmente e o mesmo problema acontece. A ordem não é executada imediatamente e é colocada como pendente com o último preço negociado do ativo.
Não sei o motivo das ordens não terem sido executadas imediatamente já que enviei elas a mercado. Há algum problema no código? A corretora que utilizo executa ordens a mercado como ordens pendentes?
Agradeço desde já!