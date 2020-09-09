Pagamento via boleto.
Fiz a compra de um indicador via boleto.
Alguém sabe me dizer quanto tempo leva para eu ter acesso ao produto?
Obrigado desde já.
Boa tarde,
não existe pagamento de produtos no MQL5 via boleto.
"O sistema de pagamento MQL5.community está disponível para todos os usuários registrados do site do MQL5.com para transações em todos os Serviços MetaTrader. Você pode depositar e sacar dinheiro usando WebMoney, PayPal, ePayments ou um cartão de banco."
Olá,
veja só não aparece a opção de boleto para comprar produtos no mercado pelo MQL5 Comunidade, então você comprou o indicador por outro canal de venda, entre em contato com eles.
Dá pra comprar via boleto sim, clicando na opcao de cartoes, na proxima janela da pra escolher boleto e transferencia bancaria por varios bancos.
Hummm... vejo só, hein! Muito bom saber isso, eu nunca prossegui com a compra, pois nunca comprei nada aqui!
Obrigado.
Boa tarde Pessoal!!
Fiz o pagamento do valor da VPS de 153USD via boleto. POrem , faz uns 2 dias e ainda nada. ALguem sabe quanto tempo leva para compensar??
Boa tarde Pessoal!!
Fiz o pagamento do valor da VPS de 153USD via boleto. POrem , faz uns 2 dias e ainda nada. ALguem sabe quanto tempo leva para compensar??
2 dias atrás era feriado. Então conta ontem. Geralmente são de 24 a 48h úteis após pagamento do boleto.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Fiz a compra de um indicador via boleto.
Alguém sabe me dizer quanto tempo leva para eu ter acesso ao produto?
Obrigado desde já.