Ferramenta similar a Times & Trades - página 2
O figurelli está corretíssimo em todas as suas colocações, o servidor não está fornecendo a informação de qual corretora executou determinado negócio, esse é o ponto, se tivesse essa informação com certeza com as ferramentas disponíveis no metatrader seria possível fazer um indicador igual a times & trades ou livro completo, porém a informação não está disponível.
Encontrei o referido campo no MT5 conta demo na janela de ativos habilitando a coluna "bank", porém aparece somente a palavra Metaquote para todos no lugar onde deveria estar o nome da corretora que executou o negócio, claramente o campo para informação existe no software porém o servidor não está disponibilizando ainda.
Gostaria de ratificar a solicitação de melhoria na profundidade de informações do MetaServer, pois passados 5 meses da solicitação inicial, pelo menos na conta demo que estou testando agora, a informação em questão ainda não está disponível.
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Ferramenta similar a Times & Trades
Malacarne, 2014.05.25 15:08
Mais uma vez com todo respeito, discordo plenamente de você. Na sua resposta você usa dois conceitos completamente diferentes e que, claramente, não devem ser confundidos. Uma coisa é o Livro de Ofertas, outra coisa absolutamente diferente é o Times and Trades !!!
Com relação à questão levantada por você sobre o "nome das corretoras", tanto o Livro de Ofertas quando o Times and Trades podem ou não ter nomes de corretoras (só para constar, me lembro de usar há 10 anos atrás a ferramenta oficial de negociação da Bovespa, chamada de MegaBolsa, onde era possível, por exemplo, além de listar tanto o livro de ofertas quanto o times and trades pelo nome da corretora, também era possível simplesmente listar as ordens pelo número de registro da corretora junto à Bovespa).
No MetaTrader o Livro de Ofertas (como conhecemos no Brasil) não existe, mas em seu lugar nós temos uma ferramenta chamada "Profundidade de Mercado", cuja abreviação é conhecida, em inglês, por DOM.
Ainda no MetaTrader o Times and Trades não existe, mas como já disse numa resposta anterior desse mesmo tópico, é perfeitamente possível codificar essa funcionalidade para o MT5.
Por fim, olhando para o que o foi pedido originalmente pelo criador do tópico (registrar as ordens executadas no mercado e mostrar em uma janela, para que possamos identificar fluxo de negociação em algum ativo especifico), a única resposta possível para a pergunta é: sim, é possível fazer isso no MT5.
Por favor tente utilizar o serviço de Atendimento (Service Desk) da MetaQuotes.
Abraços,
Malacarne
OK vou entrar em contato, agradeço a resposta.
Sobre a janela que mencionei ter no XPPRO sobre negócios realizados e seus respectivos agentes, segue abaixo um print da tela, é mais ou menos isso que queremos com Times & Trades.
Eu já imaginava que seria isso... entretanto, o MetaTrader (ainda) não possui essa funcionalidade.
O que falei nos posts anteriores é que existem outros programas cujo Times & Trades não disponibilizam o nome da corretora, logo, existem basicamente dois tipos de T&S: com e sem o nome das corretoras.
Logo, se o seu interesse é um T&S sem o nome da corretora, como já disse anteriormente, isso é perfeitamente possível de ser codificado no MetaTrader.
Mas pelo que pude entender, seu interesse é com o nome da corretora, e, nesse caso, precisamos aguardar uma atualização da MetaQuotes para que essa funcionalidade seja acrescentada ao programa.
Abraços,
Malacarne
MonsterGap, você também está corretíssimo e entendeu bem o objetivo dos meus comentários, que foi o de ratificar exatamente o que você escreveu, seja a taxonomia que for.
Para todos aqueles que tanto pedem uma ferramenta de Times & Sales no MetaTrader, o próprio presidente da MetaQuotes confirmou que a mesma está em desenvolvimento...
Agora é só aguardar e verificar suas características...
Obrigado a Alain Verleyen pelo link.
Abraço a todos,
Malacarne
Malacarne, voce sabe informar se essa ferramenta ja foi desenvolvida?
Olá LUISFLAVIO,
o Time&Trades oficial da MetaQuotes ainda não foi lançado.
Temos que aguardar as próximas versões do MT5.
Abraços,
Malacarne
Saiu alguma coisa agora no ultimo build(1150), https://www.mql5.com/en/forum/53/page16
Abs!
Saiu alguma coisa agora no ultimo build(1150), https://www.mql5.com/en/forum/53/page16
Olá Leonardo, bem observado, embora eu acredite que o foco de evolução da plataforma nessa área ainda tem que melhorar e muito, como destaquei no começo desse tópico.
Por exemplo (como imagem abaixo), ainda não é possível ver no book algo tão simples quanto a origem com o nome das corretoras que estão agredindo. Muito menos ainda recursos de Times & Trades, apresentando a corretora compradora e a vendedora.
Por outro lado, vemos as plataformas nacionais evoluindo muito nesse ponto, principalmente na análise de fluxo de ordens e tape reading, até porque talvez seja a única vantagem competitiva em relação ao MT5, que é sem dúvida cada vez mais líder no segmento de plataformas de algoritmos, tanto no Brasil como no mercado internacional.
A única solução que vejo para endereçar essa lacuna é a inteligência através de acesso por WebRequest, o que sem dúvida pode ser feito de forma eficaz, mas o ideal seria ter todos esses recursos e informações de mercado disponíveis em outras plataformas nacionais já nativos no MT5, como comentei desde o início, e já a um bom tempo atrás.