VPS Metatrader tem valor OBV diferente OBV do EA

Novo comentário
 

Bom dia,

VPS Metatrader PRD tem valor do OBV diferente OBV do EA.

O que pode causar esta diferença e como resolvê-la?

Acho que poderia ser a quantidade de períodos para se calcular a média, no entanto, não defino esta quantidade.

Obrigado.

 
potmoney:


não entendi o OBV do VPS  diferente do OBV do EA?

 
Rogerio Giannetti Torres:

OBV do gráfico do VPS está diferente do iOBV do EA

ex.: bbdc4 m12 dia 29/03 10:00 obv gráfico 649594142 obv ea 769878913
 
potmoney:

OBV do gráfico do VPS está diferente do iOBV do EA

ex.: bbdc4 m12 dia 29/03 10:00 obv gráfico 649594142 obv ea 769878913

Quando você diz VPS é VPS FOREX ou VPS tradicional (Aws, Google, LocalWeb..)?

Se for tradicional compare a configuração do terminal. Se for VPS FOREX vai ter sincronizar novamente o VPS / EA



