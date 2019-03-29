VPS Metatrader tem valor OBV diferente OBV do EA
potmoney:
Bom dia,
não entendi o OBV do VPS diferente do OBV do EA?
potmoney:
OBV do gráfico do VPS está diferente do iOBV do EAex.: bbdc4 m12 dia 29/03 10:00 obv gráfico 649594142 obv ea 769878913
Quando você diz VPS é VPS FOREX ou VPS tradicional (Aws, Google, LocalWeb..)?
Se for tradicional compare a configuração do terminal. Se for VPS FOREX vai ter sincronizar novamente o VPS / EA
Bom dia,
VPS Metatrader PRD tem valor do OBV diferente OBV do EA.
O que pode causar esta diferença e como resolvê-la?
Acho que poderia ser a quantidade de períodos para se calcular a média, no entanto, não defino esta quantidade.
Obrigado.