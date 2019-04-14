Cópia Sinais no MQL5
Galera tenho obeservado alguns Sinais bem concistentes e interessantes aqui no MQL5 e estou querendo investir meu Capital nestes sinais . É mais seguro diversificar o meu Capital em 3 Sinais Concistentes ou em 2 Sinais ou somente 1 ?
Obs.:( Destes 3 todos são concistentes.)
Cuidado, sinais aparentemente consistentes às vezes embutem riscos ocultos.
Há sempre um risco em se colocar dinheiro numa estratégia que não se compreende como funciona, mesmo que o histórico seja atrativo.
Diversificar em 3 ou mais sinais me parece uma boa forma de reduzir esse risco.
Melhor ainda se forem 3 sinais de fornecedores/desenvolvedores diferentes, para evitar que os 3 sinais tenham riscos correlacionados, pois, se forem todos do mesmo fornecedor/desenvolvedor, as estratégias podem ser parecidas e, quando um der prejuízo, os outros dois também darão prejuízo e de nada terá adiantado diversificar. Sendo de fornecedores diferentes, é mais provável que as estratégias sejam diversificadas (riscos descorrelacionados) e assim, num cenário em que um dos sinais tenha desempenho ruim, é mais provável que os outros dois continuem indo bem, amenizando o seu prejuízo.
Aconselho o tradervanguarda. Willy Heine Neto, busque-o aqui no mql5 e se sinta a vontade pra ver o histórico dele, mas fique atento aos avisos, ele não usa stop, mas tem 3 anos já com essas operações.
Se o sinal eh conscistente pode investir sim, risco oculto...rsrs. Tudo na vida tem risco. Sinal conscistente eh sinal conscistente.
Aplique alguma técnica matemática, como, por exemplo Markowitz (considerando as limitações do modelo) e tome sua decisão.
Se não possui domínio técnico para tal, escolha um dos ditos populares: "Não colocar todos os ovos em uma única cesta" ou "colocar todos os ovos em uma única cesta e cuidar da cesta".
As observações do @Trader_Patinhas foram pontuais. Recomendações de quem você não conhece são perigosas. Como diria Jesse Livermore: "jamais opere dicas".
De qualquer forma, sugiro que você realize estudos próprios a respeito. Se for o caso, contrate o desenvolvimento de seu trade system. Enquanto não tiver confiança, não exponha grande capital em sinais. Jamais comprometa o "leite das crianças" com uma black box.
Por fim, não busque confirmação de suas opiniões pessoais em Fóruns.
Prezado @Ricardomatoscn
É fácil gerar um sinal cujo saldo fica crescendo sem parar durante um longo período, pra enganar trouxa, ao custo de riscos altos embutidos.
Basta usar qualquer tipo de estratégia que tenha altíssima probabilidade de obter pequenos ganhos em troca de uma baixíssima probabilidade de ter uma perda gigantesca.
Apenas dois exemplos:
1) Usar um algoritmo do tipo Martingale, que faz apostas com SL e TP simétricos e vai dobrando o volume da aposta a cada vez que perde ... vai funcionar maravilhosamente bem durante muito tempo, gerando um sinal lindo ... até que um belo dia, por simples azar, ocorrerá um número de perdas consecutivas suficiente para fazer teu capital cair a menos da metade, não havendo mais margem para recuperar o prejuízo dobrando a aposta.
2) Fazer apostas assimétricas (por exemplo: SL 100 vezes maior que o TP) ... vai gerar pequenos lucros 99% das vezes ... o saldo vai subindo numa linda rampa ... até que de repente 1 única perda queima tudo o que foi ganho.
Agora, se vc prefere se basear em frases de efeito do tipo "tudo na vida tem risco", em vez de levar a estatística a sério, te desejo boa sorte, pois vc vai precisar! ;-)
Você acaba de escrever um silogismo.
Vi esse robô de alta frequência aqui à venda por USD 300,00 e me lembrei de você ...
27 de março de 2019:
28 de março de 2019:
Veja que sinal maravilhosamente consistente: aumenta o capital entre 60% a 100% AO DIA! E com draw-down (rebaixamento) menor que 0,2% ao longo de mais de 12 mil trades !!!
Mais consistente que isso impossível! Não vai querer vender casa, carro e raspar todos os demais investimentos e botar tudo aqui pra ficar bilionário em poucas semanas?
