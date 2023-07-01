Problemas com testador de estratégia - página 3
Amigo... mesmo problema... Já até mudei de corretora, mas deve ser a versão do MT5... Se conseguir resolver o problema me fale: ************* - Abraços
Meu caro, cuidado ao divulgar seu email em Foruns abertos. Ao visto nao conhece nada de Ciber Seguranca. Sugiro que edite seu post.
Bom dia,
até hoje não havia como investigar esse problema pois não acontecia comigo, porém hoje aconteceu.
No meu caso constatei que a pasta ["ABRIR PASTA DE DADOS"]\\MQL5\\Profiles\\Tester não existia ( Tomou DORIL ?! ), criei a pasta e solucionou o problema.
At.te
Rogério
Resolveu aqui também. Valeu!!!
Boa noite pessoal. Estou com os mesmos problemas, mas aqui a pasta já existia! Alguma luz? Na versão antiga funcionando normalmente.
Rogerio Giannetti Torres, 2019.05.06 21:45
Olá Luiz,
os problemas mais comuns com o testador de estratégias, são os dois abaixo, verifique se não é o seu caso:
1) A moeda de teste não está configurada BRL, tem que digitar, pois não existe na caixa de opções.
2) Falta a pasta Tester em: /" Abrir Pasta de Dados "/MQL5/Profiles/
Bom dia galera,
Consegui resolver da seguinte forma:
1. Remova da pasta ...\\MQL5\\Profiles\\Tester, os arquivos .set e .ini do seu EA.
2. Compile quantas vezes for necessário para que um novo arquivo .set seja gerado novamente (No meu caso estou precisando compilar duas vezes, uma vez só o arquivo não é gerado!)
Obs: Se você abrir o arquivo .set com bloco de notas verá os atuais valores dos inputs.
Olá boa noite. Quando eu entro nos parâmetros de entrada não aparece todas as opções, só aparece o básico, como faço para incluir
Estou com o mesmo problema e não consigo resolver
VA NO DIARIO DO TESTADOR DE ESTRATEGIA E VERIFIQUE O ERRO, SIMPLES ALI VAI CONSTAR PORQUE NAO ESTA RODANDO , CORRIJA E PLIM...
Eu resolvi este problema deletando a pasta "Tester" completamente.
Voltou a salvar os inputs corretamente, já tava quase voltando pra nelógica.