Problemas com relação ao volume / tamanho em que os sinais estão sendo copiados para minha conta
Você configurou a aba "Sinais" na configuração do seu terminal?
Tirei das regras de sinais.
Todos os parâmetros da Assinatura devem ser especificados, nas configurações do terminal MetaTrader: permissão para copiar níveis de Stop Loss e Take Profit, porcentagem de fundos, na conta de negociação, que poderá ser utilizada na execução das ordens de compra/venda, com base nos volumes de negociação da Fonte de sinais, diferença permitida (entre o preço de execução e o preço da transação copiada, na Fonte de sinais) em que serão executados os sinais de negociação, montante mínimo de fundos próprios, na conta de negociação, que, após atingido, interrompe a execução de sinais de negociação e fecha todas as posições.
Opa, configurei sim...
Eu não entendo muito de copiar sinais, tenho pouquíssima experiência, mas vamos destrinchando juntos enquanto ninguém aparece com a voz da experiência. Quem sabe nós adquirimos ela.
Verifica se seu saldo é o mesmo do provedor de sinais, se for diferente (menor), vai abrir lotes relativo a % do seu saldo com o do sinal.
Quando vc copia um sinal é recomendado você desmarcar a opção "Copiar níveis de Perda Máxima...", caso diferencie o STOP/TAKE alguns pips do sinal, ao passar no seu dá stop/take mas o sinal continua aberto e vai realizar outra operação.O slippage tbm deixa em 5.0, se você ver muita diferença do sinal, é melhor ver um vps mais ágil ou sua corretora.
Vocês sabem como faz o cálculo para ter o lotes relativo % do seu saldo com o do sinal ?
Queria saber a partir de quanto o volume do meu lote aumentaria..
Oi. Eu me inscrevo mensalmente em um sinal. Estou tendo problemas com relação ao volume / tamanho em que os sinais estão sendo copiados para minha conta e por esse motivo, meu lucro foi bastante afetado. Por exemplo, o sinal que eu copiei fez uma compra de 0,64 EURUSD. Na minha plataforma, aparece que comprei apenas o volume / tamanho de 0,25 EURUSD. Isso ocorreu em várias operações. Alguém pode me dizer o que devo fazer para copiar a mesma quantidade de volume / tamanho? Na imagem, eu dei o exemplo do que estou falando (em vermelho) (Imagem abaixo do escrito em inglês).
