Problemas com relação ao volume / tamanho em que os sinais estão sendo copiados para minha conta

Novo comentário
 

Oi. Eu me inscrevo mensalmente em um sinal. Estou tendo problemas com relação ao volume / tamanho em que os sinais estão sendo copiados para minha conta e por esse motivo, meu lucro foi bastante afetado. Por exemplo, o sinal que eu copiei fez uma compra de 0,64 EURUSD. Na minha plataforma, aparece que comprei apenas o volume / tamanho de 0,25 EURUSD. Isso ocorreu em várias operações. Alguém pode me dizer o que devo fazer para copiar a mesma quantidade de volume / tamanho? Na imagem, eu dei o exemplo do que estou falando (em vermelho) (Imagem abaixo do escrito em inglês).

In English: Hi. I subscribe monthly to a copy trade service through the MQL5 website. I am having problems regarding the volume / size at which the signals are being copied into my account, and so my profit has been greatly affected. For example, the signal I copied made a purchase of 0.64 EURUSD. On my platform, bought only the volume / size of 0.25 EURUSD. This occurred in several operations. Can you tell me what I should do to copy the same amount of volume / size?

In the image, I set the example of what I'm talking about (in red).

Problemas no sinal

 

Você configurou a aba "Sinais" na configuração do seu terminal?

Tirei das regras de sinais.

Todos os parâmetros da Assinatura devem ser especificados, nas configurações do terminal MetaTrader:

    permissão para copiar níveis de Stop Loss e Take Profit,
    porcentagem de fundos, na conta de negociação, que poderá ser utilizada na execução das ordens de compra/venda, com base nos volumes de negociação da Fonte de sinais,
    diferença permitida (entre o preço de execução e o preço da transação copiada, na Fonte de sinais) em que serão executados os sinais de negociação,
    montante mínimo de fundos próprios, na conta de negociação, que, após atingido, interrompe a execução de sinais de negociação e fecha todas as posições.
 

Opa, configurei sim...



 
Poderia ter algo haver com a alavancagem? Confere se a sua alavancagem e a do sinal são as mesmas.
Eu não entendo muito de copiar sinais, tenho pouquíssima experiência, mas vamos destrinchando juntos enquanto ninguém aparece com a voz da experiência. Quem sabe nós adquirimos ela.
 
Veja se isto te ilumina :
https://www.mql5.com/pt/forum/302695
Alterar volume de sinal de negociação
Alterar volume de sinal de negociação
  • 2019.02.08
  • www.mql5.com
Prezados, boa tarde. Gostaria de saber se é possível alterar o volume de negociação relacionado à cópia de sinais...
 
fernando.singh:

Opa, configurei sim...



Verifica se seu saldo é o mesmo do provedor de sinais, se for diferente (menor), vai abrir lotes relativo a % do seu saldo com o do sinal.

Quando vc copia um sinal é recomendado você desmarcar a opção "Copiar níveis de Perda Máxima...", caso diferencie o STOP/TAKE alguns pips do sinal, ao passar no seu dá stop/take mas o sinal continua aberto e vai realizar outra operação.

O slippage tbm deixa em 5.0, se você ver muita diferença do sinal, é melhor ver um vps mais ágil ou sua corretora.
 

Vocês sabem como faz o cálculo para ter o lotes relativo % do seu saldo com o do sinal ? 


Queria saber a partir de quanto o volume do meu lote aumentaria..

 
fernando.singh:

Oi. Eu me inscrevo mensalmente em um sinal. Estou tendo problemas com relação ao volume / tamanho em que os sinais estão sendo copiados para minha conta e por esse motivo, meu lucro foi bastante afetado. Por exemplo, o sinal que eu copiei fez uma compra de 0,64 EURUSD. Na minha plataforma, aparece que comprei apenas o volume / tamanho de 0,25 EURUSD. Isso ocorreu em várias operações. Alguém pode me dizer o que devo fazer para copiar a mesma quantidade de volume / tamanho? Na imagem, eu dei o exemplo do que estou falando (em vermelho) (Imagem abaixo do escrito em inglês).



estou passando pelo mesmo problema, conseguiu resolver?
Novo comentário