Hi!

Aparece um erro durante a compilação. Alguém já se deparou com isso?

Pesquisei no fórum, mas acho que isso não foi discutido.

Arquivos anexados:
ys.jpg  31 kb
 
Dmitrii Verevkin #:

aparece um erro durante a compilação.

Adicione essas linhas ao Deal.mqh.

#include "Deal_Base.mqh"

struct DEAL : public DEAL_BASE
{
  int Index;

  void ToNull( DEAL &Deals[] ) const
  {
  #ifdef __MQL5__
    Deals[this.Index].DEAL_BASE::ToNull();
  #else // __MQL5__ - https://www.mql5.com/ru/forum/322209#comment_13314616
    Deals[this.Index].ToNull();
  #endif // __MQL5__

    return;
  }
  
  void operator =( const DEAL_BASE &bDeal )
  {
    /*este.*/ DEAL_BASE::operator=(bDeal); // https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3368#comment_48437633
    
    return;
  }  
};
 
Dmitrii Verevkin #:

Isso ajudou.

Obrigado!

