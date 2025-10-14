Bibliotecas: BestInterval - página 29
Hi!
Aparece um erro durante a compilação. Alguém já se deparou com isso?
Pesquisei no fórum, mas acho que isso não foi discutido.
aparece um erro durante a compilação.
Adicione essas linhas ao Deal.mqh.
Isso ajudou.
Obrigado!