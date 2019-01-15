ACESSO A CONFIGURAÇÃO DE EA NO MT5
Baixei um EA aqui no MQL e o robô funciona, porém o take profit está muito elevado ( 1.000 pts no mini índice ). Como acessar a configuração para aletera?
drbrito:
Selecione o gráfico ao qual o robô está anexo e pressione F7 (ou Gráficos > Lista de EAs > Propriedades; ou ainda botão direito do mouse > Lista de EAs > Propriedades).
