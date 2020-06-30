Ajuda com LBLV - página 4
E aí? Conseguiu?
dai colega a tua historia e mesma minha dai deu certo ou nao
Cuidado o prejuizo pode ser grande, estou lutando na justiça para poder reaver parte de meus depositos, eles instigam a aplicar cada vez mais e permitem certos saques pequenos para demonstrar confiança e depois pedem mais e mais aplicações vantajosas e os lucros são falsos.
Olá,tudo bom?
Conseguiu? O que aconteceu?
ESTAMOS NO MESMO BARCO !!!
ELES TBM ESTAO ME ENRROLANDO NA DEVOLUÇ~~AO DO MEU CAPITAL !!
DEVIAMOS JUNTAR ESFORÇOS E IR, NEM QUE JUNTOS NA VAGABUNDA DESSA CORRETORA !
MEU INSTA@M4RC10 0D1L1O, CTT ZAP 91982640049
Creio que uma passagem de avião para as Ilhas Seychelles vai ficar meio caro...
Avisei há mais de 1 ano atrás... em um dos primeiros posts desta thread... e ainda fui criticado...
Li todas as mensagens agora e vou pegar o bonde andando...
Flávio bem avisou... Joscelino também... e gostei muito da frase de Joscelino: "... não espere compaixão", é a pura realidade.
O trem é difícil pra caramba, não tem ganho fácil, pode apostar, mesmo estudando muito e se esforçando, fazendo tudo direitinho, ainda assim não há garantia de ganho. É cruel, é difícil e não tem "2a. chance", perdeu perdeu pode entrar na justiça etc que não tem o que reaver, pois não é fraude. E vai reclamar do que em juízo? Que ganhar fácil é bom mas se perder é fraude?
Não tem frase que eu eu ou qualquer outro colega desse fórum possa escrever que vá apresentar solução de ganhos. Só podemos é reforçar o que já foi dito: estudem estudem estudem, comecem pequenos, com mercados menos agressivos, vão evoluindo aos poucos. O caminho é longo e difícil. Eu tenho 9 anos de mercado, sou um "bebê" ainda no mercado e hoje mal pago minhas contas... e as vezes..., mas é o caminho que escolhi e sigo em frente.
Abraços e sucessos.
Veja só o que eu encontrei em https://br.investing.com/broker-blacklist/, talvez não seja necessário ir tão longe, essa consulta mostra que existe uma relação com escritórios aqui no BR, cabe levantar onde estão os responsáveis, isto é, se todos esses nomes, telefones e e-mail não forem falsos.
Boa Sorte.
Pessoal em dificuldade financeira, sem conhecimento de mercado e resolve colocar tudo que tem em uma corretora estrangeira e operar Forex por que recebeu um e-mail falando que era salvador?
Educação financeira faz muita falta mesmo, deveria ser básico não somente para qualquer investidor mas como também para qualquer cidadão.