dúvidas sobre EA - iniciante
bom dia pessoal, sou iniciante no mercado de forex e tenho algumas dúvidas sobre robôs.
1 - quando eu arrasto o robô para a moeda abre a janela para configuração. o que muda selecionar ou não "Permitir DLL" "permitir importar de experts externos" ??
2 - posso colocar o mesmo robô, com diferentes configurações atuar em diferentes pares de moedas?
3- como faço para que um robô pare de atuar em uma determinada moeda?
4 - "unint reason 3" faz com que o robô pare de funcionar na moeda??
Grato desde já!!
Olá Rudy, seguem suas respostas.
1 - quando eu arrasto o robô para a moeda abre a janela para configuração. o que muda selecionar ou não "Permitir DLL" "permitir importar de experts externos" ??
Mais que isso, você importa funções "proprietárias" que agem sobre o ambiente MT5 e a máquina.
2 - posso colocar o mesmo robô, com diferentes configurações atuar em diferentes pares de moedas?
Sim.
3- como faço para que um robô pare de atuar em uma determinada moeda?
Abra as propriedade do EA, depois na aba <COMUM> desmarque a opção <Permitir negociação automatizada>
4 - "unint reason 3" faz com que o robô pare de funcionar na moeda??
Sim.
Então, estou fazendo alguns testes aqui com uma conta demo, e quando eu mudo de moeda o robô para de operar e fica funcionando somente na janela ativa. como faço pra ele ficar operando nas duas?
Para que funcione uma janela independente da outra o magic number dos EAs deve ser diferente.
Para que funcione uma janela independente da outra o magic number dos EAs deve ser diferente.
continua operando somente na janela atual.
Bom dia,
desmarque a opção indicada pela seta.
Muito obrigado! Essa opção estava marcada.
Bom dia,
Necessito de ajuda se faz favor. Eu abri uma conta VPS e segui as instruçoes do(s) video(s) de apoio. No entanto não consigo acedes no terminal Web à minha conta. Informa que o servidor não é encontrado.
O que fazer?
Grato pela ajuda,
Nuno
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
bom dia pessoal, sou iniciante no mercado de forex e tenho algumas dúvidas sobre robôs.
1 - quando eu arrasto o robô para a moeda abre a janela para configuração. o que muda selecionar ou não "Permitir DLL" "permitir importar de experts externos" ??
2 - posso colocar o mesmo robô, com diferentes configurações atuar em diferentes pares de moedas?
3- como faço para que um robô pare de atuar em uma determinada moeda?
4 - "unint reason 3" faz com que o robô pare de funcionar na moeda??
Grato desde já!!