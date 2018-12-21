dúvidas sobre EA - iniciante

bom dia pessoal, sou iniciante no mercado de forex e tenho algumas dúvidas sobre robôs.

1 - quando eu arrasto o robô para a moeda abre a janela para configuração. o que muda selecionar ou não "Permitir DLL" "permitir importar de experts externos" ??

2 - posso colocar o mesmo robô, com diferentes configurações atuar em diferentes pares de moedas? 

3- como faço para que um robô pare de atuar em uma determinada moeda?

4 - "unint reason 3" faz com que o robô pare de funcionar na moeda??


Grato desde já!!

 
Olá Rudy, seguem suas respostas.

Mais que isso, você importa funções "proprietárias" que agem sobre o ambiente MT5 e a máquina.


Sim.


Abra as propriedade do EA, depois na aba <COMUM> desmarque a opção   <Permitir negociação automatizada>


Sim.

 
Então, estou fazendo alguns testes aqui com uma conta demo, e quando eu mudo de moeda o robô para de operar e fica funcionando somente na janela ativa. como faço pra ele ficar operando nas duas?
 
Para que funcione uma janela independente da outra o magic number dos EAs deve ser diferente.

 
continua operando somente na janela atual.

 
Bom dia,

desmarque a opção indicada pela seta.


 
Muito obrigado! Essa opção estava marcada.

 

Bom dia,

Necessito de ajuda se faz favor. Eu abri uma conta VPS e segui as instruçoes do(s) video(s) de apoio. No entanto não consigo acedes no terminal Web à minha conta. Informa que o servidor não é encontrado.

O que fazer?

Grato pela ajuda,

Nuno

