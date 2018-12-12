Backtest diferente em dois computadores

Amigos, tenho algumas dúvidas:


1-) Usando exatamente o mesmo setup, o backtest em um computador dá lucro ao passo que em outro computador dá prejuízo, qual é a lógica disso?

2-) Deixei rodando o robô em uma conta demo e ele deu em 10/12/2018 um lucro de 229,00 reais, fazendo o backtest desse mesmo dia com o mesmo setup, dá novamente prejuízo.

3-) Exportei os dados de um ativo pelo Tryd e cruzando algumas informações no Excel "daria 314% de lucro", usando um robô com os parâmetros exatos da planilha, no backtest, adivinha? Dá vermelho ;(


Alguém sabe me explicar porque tudo isso ocorre? 


Olá,



Olá,


Não basta ter o mesmo setup, tem que ser/ter:  Mesma conta, mesma corretora, mesma configuração (Datas, saldo inicial ...), mesma build mt5 e fontes iguais.

2) e 3) Para você entender  o backtest é necessário entender como os TICKS de preço são gerados pela plataforma, leia na guia do MT5 o tópico mostrado abaixo.


 

Agradeço pela resposta, mas no caso da pergunta 1, eu testei na Mesma conta, mesma corretora, mesma configuração (Datas, saldo inicial, etc..).

De qualquer forma vou ler toda documentação apresentada, sucesso!


Bom, resta a configuração do MT5.

Veja no terminal  MT5  em Ferramentas -> Opções  se a configuração nas abas { Gráficos e negociação }  estão iguais nos dois computadores.

 

Opa, vou confirmar, obrigado novamente pela boa vontade!


