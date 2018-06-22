Download Last Version Metatrader5 for Windows XP
Desconfio que a MetaTrader não está dando bola para nós usuários de máquinas antigas, Linux e Mac
Escrevi para eles e eles se limitam a dizer que tudo funciona bem com "isso" ou "aquilo"
Acontece que esses "issos e aquilos" é para quem tem dinheiro para gastar e tempo para perder para se preparar com novos sistemas operacionais....o que não é lá muito fácil.
Você só vai resolver seu problema se copiar os arquivos que alguma antiga instalação e nunca atualizar ela. Cuide disso porque existe uma atualização automática que pede a sua permissão...Nunca aceite, senão trava tudo....
Outra forma de tentar resolver: RECLAME!!!!
Para isso entre no link abaixo e ponha a boca no trambone!!!!
https://www.mql5.com/en/contact
Use o Google tradutor e mande em inglês porque eles são chatos pra burro.
- www.mql5.com
Se eu copiar o MT5 de um antigo pc com windows XP e colocar num novo PC com Windows XP ele tende a funcionar?
Sim. Uma instalação completa é criada na pasta "Program Files" ou "Arquivos de Programas" Veja abaixo a instalação completa:
Copie para o novo computador apenas a pasta "SOUNDS" e o arquivo "terminal.exe"
Mas se vc quer fazer programação, usar robots, etc, deve copiar também a pasta "MQL5" e o arquivo "metaeditor.exe"
Lembre-se: Nunca aceite atualizar atualizar porque trava tudo.
Mantenha uma cópia dessa instalação em uma pasta separada para trazer outras copias caso a que esteja usando pare de funcionar
Isso ainda funciona, mas reclame bastante para eles pararem de nos menosprezar
