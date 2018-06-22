Download Last Version Metatrader5 for Windows XP

Tenho uma máquina Windows XP, ela é velha, não aceita novos windows, mas gostaria de instalar o MT5 nela para BT,

e outros testes, exemplo, robô em tempo real na conta demo. Não estou mais conseguindo instalar o MT5 nela. Como faço para baixar a última versão que aceita Windows XP?




I have a Windows XP machine, it is old, it does not accept new windows, but I would like to install MT5 on it for BT, and other tests, for example,

real-time robot demo account. I am no longer able to install MT5 on it. How do I download the latest version that supports Windows XP?

 

Desconfio que a MetaTrader não está dando bola para nós usuários de máquinas antigas, Linux e Mac

Escrevi para eles e eles se limitam a dizer que tudo funciona bem com "isso" ou "aquilo"

Acontece que esses "issos e aquilos" é para quem tem dinheiro para gastar e tempo para perder para se preparar com novos sistemas operacionais....o que não é lá muito fácil.

Você só vai resolver seu problema se copiar os arquivos que alguma antiga instalação e nunca  atualizar ela. Cuide disso porque existe uma atualização automática que pede a sua permissão...Nunca aceite, senão trava tudo....

Outra forma de tentar resolver: RECLAME!!!!

Para isso entre no link abaixo e ponha a boca no trambone!!!!

https://www.mql5.com/en/contact

Use o Google tradutor e mande em inglês porque eles são chatos pra burro.

  • www.mql5.com
Contact the technical support or the web site administrator. Here you can write your messages and see the history of your requests even if you are not registered on the web site. All messages are private and available only to you.
 
Se eu copiar o MT5 de um antigo pc com windows XP e colocar num novo PC com Windows XP ele tende a funcionar?
 
Cláudio Müller:
Se eu copiar o MT5 de um antigo pc com windows XP e colocar num novo PC com Windows XP ele tende a funcionar?

Sim. Uma instalação completa é criada na pasta "Program Files" ou "Arquivos de Programas" Veja abaixo a instalação completa:



Copie para o novo computador apenas a pasta "SOUNDS" e o arquivo "terminal.exe"

Mas se vc quer fazer programação, usar robots, etc, deve copiar também a pasta "MQL5" e o arquivo "metaeditor.exe"

Lembre-se: Nunca aceite atualizar atualizar porque trava tudo.

Mantenha uma cópia dessa instalação em uma pasta separada para trazer outras copias caso a que esteja usando pare de funcionar

Isso ainda funciona, mas reclame bastante para eles pararem de nos menosprezar

